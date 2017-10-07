صبحگاه مشترک نیروی‌ انتظامی استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح گاه مشترک نیروهای انتظامی استان سمنان، صبح شنبه در آغاز هفته ناجا، در حالی به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان برگزار شد که استاندار، فرمانده انتظامی استان، فرماندهان نیروهای مسلح استان و همچنین مسئولان ارشد استانی و شهرستانی در این مراسم حضور داشتند.

ویژه برنامه های هفته ناجا در سال جاری با شعار پلیس برای امنیت و امنیت برای همه از امروز آغاز و پس از صبحگاه مشترک نیروی انتظامی استان سمنان، آئین غباروبی گلزار شهدا، یادواره شهدا، دیدار با خانواده شهدا و نماینده ولی فقیه در استان و برنامه های فرهنگی ورزشی صورت خواهد گرفت.

امنیت شاه کلید ناجا است

فرمانده انتظامی استان سمنان در این مراسم ضمن اشاره به امنیت، به مثابه شاه کلید ناجا در جامعه، گفت: پلیس برای امنیت و امنیت برای همه شعاری است که ناجا برای این هفته در نظر گرفته و ما تمام تلاشمان این است که امنیت را برای شهروندان تامین کنیم.

سردار روح الامین قاسمی بیان کرد: امنیت یکی از ارکان اصلی هر نظام است و اگر امنیت نباشد هیچ پیشرفت فرهنگی اقتصادی و نظامی نخواهیم داشت.

وی یکی از ارکان اصلی امنیت در کشور را نیروی انتظامی عنوان کرد و افزود: در سایه امنیت است که می توان به توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دست یافت.

صبحگاه مشترک ناجا در شهرهای شاهرود، میامی، دامغان، گرمسار و ... نیز در حال برگزاری است همچنین در این مراسم از برگزیدگان ناجا تقدیر به عمل می آید.