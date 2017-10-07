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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۹:۰۹

آشنایی با خدمات سازمان تامین اجتماعی؛

ارائه خدمات دفترچه درمانی در تمامی شعب تامین اجتماعی

ارائه خدمات دفترچه درمانی در تمامی شعب تامین اجتماعی

بیمه شدگان، بازنشستگان، مستمری بگیران و افراد تبعی آنها می توانند با مراجعه به هرشعبه و یا کارگزاری تامین اجتماعی در سراسر کشور از خدمات دفترچه برخوردار شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور دریافت تسهیلات خدمات دفترچه درمانی، تمامی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان می توانند با مراجعه به هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی از تمامی خدمات دفترچه درمانی مانند تمدید  و تامین اعتبار بهره مند شوند.

شایان ذکر است، ثبت اطلاعات و نامنویسی اولیه بیمه شده و افراد تبعی آنان برای اولین بار در شعبه محل بیمه پردازی بیمه شده اصلی انجام می گردد و پس از آن ارائه خدمات دفترچه درمانی را می توانند در تمامی شعب و کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی دریافت نمایند.

کد مطلب 4106293
مهناز قربانی مقانکی

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