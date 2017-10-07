تشکیل پرونده بیمه ای الکترونیکی ۵ بیماری خاص در ۱۰ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معیری درباره خدمات الکترونیک به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد و گفت:در سند برنامه استراتژیک سازمان تأمین اجتماعی، ارائه خدمات و سرویس‌ها از راه دور و بدون حضور در شعب مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در همین راستا سازمان تأمین اجتماعی سامانه های USSD ، SMS و IVR را راه اندازی کرده است.

معیری بیان داشت: در همین راستا سامانه USSD سازمان تأمین اجتماعی با کد دستوری #١٤٢٠*٤* برای ارائه خدمات به جامعه راه‌اندازی شده است که بیمه‌شدگان و کارفرمایان با استفاده از این سیستم می‌توانند حق بیمه خود را پرداخت و دیگر خدمات لازم را نیز دریافت کنند.

مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت:‌ پیش از این کارفرمایان برای پرداخت حق بیمه خود باید به شعب مراجعه می‌کردند که با استفاده از این سامانه نیاز به حضور در شعب نیست و حق بیمه پرداخت خواهد شد.

وی اظهار داشت: در این سامانه اقدامات دیگری از جمله استعلام، خدمات، پرداخت حق بیمه و نوبت‌دهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز قابل انجام است.

معیری در ادامه به حذف دفترچه‌های درمانی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مراکزدرمانی تأمین اجتماعی خدمات درمانی را بدون دفترچه ارائه می‌دهند و تنها بیمارستان‌ میلاد است که خدمات درمانی را با دفترچه ارائه می‌دهد که طی ماه‌های آینده این بیمارستان نیز خدمات خود را بدون دفترچه ارائه خواهد داد.

مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تأمین اجتماعی درباره پرونده الکترونیک بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیز گفت:‌در حال حاضر پرونده بیمه‌ای ٥ بیماری خاص به صورت الکترونیکی در ١٠ استان کشور در حال انجام است و تا آخر سال در کل کشور این اقدام صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال آینده نیز پرونده عموم بیمه‌شدگان به صورت الکترونیکی در تأمین اجتماعی اجرا خواهد شد.

معیری تأکید کرد: به دنبال ارائه سرویس‌های از راه دور ٧ خدمت تأمین اجتماعی مانند غرامت بیماری، بیمه بیکاری، کمک هزینه بارداری و همین طور کمک هزینه ازدواج تا یک ماه دیگر به صورت آنلاین و بدون حضور در شعبات تأمین اجتماعی انجام خواهد شد.