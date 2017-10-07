۱۳۰ برنامه در هفته ناجا اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود میرفیضی، صبح یکشنبه، در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی، گفت: در هفته ناجا، ۱۳۰ برنامه متنوع در عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انتظامی پیشبینی شده که بر اساس برنامههایی از پیش تنظیم شده، اجرا خواهد شد.
فرمانده انتظامی مازندران شعار هفته ناجا را، «پلیس برای امنیت و امنیت برای همه» اعلام کرد و انتخاب شعار هر سال این نهاد را مبتی بر برنامه دانست و افزود: این شعارها با توجه به منویات رهبری و حضرت امام و در رابطه با حوزه مأموریتی و شرایط اجتماعی روز انتخاب میشود.
وی با توجه به فرمایشات رهبری در رابطه با پلیس گفت: توانایی و اقتدار پلیس، آبروی نظام اسلامی و قدرت آن مایه افتخار این نظام است و پلیس باید در تراز انقلاب و دولت اسلامی و جامعه قرآنی باشد و در دراز مدت در جهت تمدن اسلامی خواهد بود اما اکنون کمی با آن فاصله داریم.
میرفیضی، اصلیترین نهاد متولی امنیت در جامعه را پلیس برشمرد و افزود: امنیت یکی اساسیترین و ضروریترین نیازهای یک کشور است.
فرمانده نیروی انتظامی مازندران در رابطه با امنیت برای همه، در شعار سال نیروی انتظامی گفت: امنیت برای همه احاد مردم بدون در نظر گرفتن همه سلایق و قومیتهای نژادی و دینی است و تنها کسانی باید احساس ترس کنند که درصدد آسیب و یا از بین بردن امنیت مردم هستند.
وی با بیان اینکه امنیت هم هدف و هم وسیله است، افزود: امنیت یک پیشنیاز برای اهداف حوزههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و رفتن به سمت رفاه هدف غایی است، از این رو امنیت باید مردمی شود چراکه افزایش مشارکت مردمی در ایجاد امنیت در کاهش آسیبهای اجتماعی، جرایم و ناهنجاریها اثرگذار خواهد بود.
میرفیضی، اولویتهای نیروی انتظامی را در سه حوزه مطالبات مقام معظم رهبری، مطالبات مردمی و ماموریتهای تعریف شده ناجا برشمرد و از جمله مطالبات مردمی به ایجاد فضای امن برای زندگی، بهرهمندی از خدمات اداری و انتظامی مناسب، پاکسازی چهره اجتماعی جامعه از ناهنجاریها اشاره کرد.
وی از جمله اولویتهای نیروی انتظامی به ارتقا ارائه خدمات انتظامی از نظر کمی و کیفی، ایجاد طرحهای امنیت اجتماعی و اخلاقی و پاکسازی لازم و افزایش قابلیتهای فنی پلیس بویژه در عرصه فضای مجازی، ملموسسازی حضور پلیس در تمام جغرافیای استان و آسانسازی دسترسی مردم اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این اولویتها زمانی قابل اجراست که همه دستگاهها اعم از انتظامی، نظامی، قضایی و کارگزاری دولت با هم همکاری کنند.
میرفیضی با بیان اینکه پلیس در شرایطی است که از سمت پلیس هوشمند به سمت پلیس فراهوشمند در حال حرکت است، افزود: در مسیر تحقق این امر، به مدد پشتیبانی مردم با هرگونه اعمالی که موجب خدشه در رضایت و امنیت آحاد جامعه شود، برخورد خواهد کرد.
فرمانده انتظامی مازندران از جمله اقدامات ۶ ماه سال ۹۶ به انجام خدمات امدادی و انتظامی و افزایش ارائه خدمات به مردم، طرحهایی که منجر به افزایش کشفیات مواد مخدر و سرقت شد و طرحهای تعطیلات نوروز، تابستان و دهه اول محرم و امنیت انتخابات اشاره کرد و افزود: در این استان در رابطه با انتخابات کوچکترین موضوع ضد امنیتی نداشتهایم.
میرفیضی با بیان اینکه نیروی انتطامی مازندران در مهارتورزی و آموزش رتبه دوم کشوری، در کارنامه یگانی رتبه سوم کشوری، در کارنامه کاهش فساد رتبه سوم کشوری و رشته فرماندهی رتبه سوم کشوری را کسب کرد، از حمایت مقام معطم رهبری، روحانیت و ائمه جماعات در سطح استان، کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، مردم استان و همکاران قدردانی کرد.
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