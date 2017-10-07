شیوه های حفاظت از وحوش در قزوین تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شمسی پور در نشست توجیهی اداره حفاظت محیط زیست استان با شکارچیان قزوین که با حضور مدیرکل دامپزشکی استان، معاون دادستان قزوین، شکارچیان، اعضای تشکل های زیست محیطی و دوستداران طبیعت برگزار شد، اظهار کرد: این نشست اقدامی نو در امر حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان قزوین وهدف ما ایجاد حس همکاری و تعامل فی مابین اداره حفاظت محیط زیست استان قزوین و شکارچیان و بومیان منطقه است.

وی گفت: با تلاش های شبانه روزی همکاران حفاظت محیط زیست استان میزان سطح مناطق تحت مدیریت افزایش یافته و تغییر شیوه های حفاظت از محیط زیست وحیات وحش از مهمترین برنامه های ما است.

شمسی پور در خصوص مشارکت مردم در حفاظت مناطق تحت مدیریت گفت: برای ارتقاء و بهبود هرچه بیشتر از حیات وحش و حفاظت از محیط زیست ومناطق باید جوامع بومی و محلی و اداره حفاظت محیط زیست استان در کنار هم قرار گیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از اهمیت آمورش جوامع محلی گفت: آموزش و آگاهی بخشی جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و اداره حفاظت محیط زیست استان قزوین گام موثری در روستاهای حاشیه مناطق تحت مدیریت، توسط اداره آموزش و پژوهش اداره کل و با همکاری مناطق تحت مدیریت و دهیاران روستاها برداشته است.

شمسی پور در این نشست از وضعیت تالاب های استان گفت: در مدت گذشته برای احیای تالاب اقدامات خوبی انجام داده ایم و اکنون تالاب های استان در وضعیت خوبی قرار دارد.

وی در خصوص سازمان های مردم نهاد محیط زیست افزود: تشکل های زیست محیطی استان نیز در بسیاری از برنامه در کنار ما بوده و مارا یاری کرده اند وفعالیت بسیار خوبی داشته و این امر باعث ایجاد همگرائی شده و ما نیز از پیشنهاد و راهکارهای مثبت و سازنده ارائه شده آنها استقبال کرده و از آنها حمایت می کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در خصوص قرق مناطق اظهار کرد: اختصاص مناطق به صورت قرق به متقاضیان امکان پذیر بوده وباید خود مردم نیز نسبت به حفظ مناطق همکاری کنند.

شمسی پور همچنین گفت: پرداخت خسارت به کشاورزان از طریق سازمان با حداکثر تلاش ما در حال اجرا است.

در پایان این نشست مدیران استانی به سوالات حاضران در جلسه پاسخ دادند.