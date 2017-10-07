میزبانی یاسوج در رقابت های رنکینگ دارت منطقه یک کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حسینی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان و در روزهای ۲۰ و ۲۱ مهرماه در سالن (۹دی) مجموعه کوثر بانوان برگزار می شود.

حسینی خاطرنشان کرد: استان های سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، بوشهر، کرمان و کهگیلویه وبویراحمد در این رقابت ها حضور خواهند یافت.

مسئول انجمن دارت استان ابراز کرد: این مسابقات بطور جداگانه روز ۲۰ مهرماه ویژه بانوان و ۲۱ مهرماه با حضور آقایان برگزار خواهد شد.

حسینی گفت: مسابقات دارت رنکینگ کشور در ۶ منطقه برگزار و از هر منطقه سه تیم برتر راهی مرحله بعدی این مسابقات خواهند شد و امیدوارم تیم های بانوان و آقایان استان با صعود از این منطقه راهی مرحله بعدی این رقابت ها شوند.

حسینی در پایان از حمایت علوی مدیر کل ورزش و جوانان استان در برگزاری و میزبانی این مسابقات تقدیر کرد و بیان داشت: این مسابقات با همکاری هیئت انجمن های ورزشی و هیئت ورزش همگانی استان برگزار خواهد شد.