به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مجتبی زینی وند درجلسه گردهمایی معلمان مدارس خرید خدمات آموزشی که درسالن فرهنگی سیدالشهدا برگزار شد، با بیان اینکه در طرح بسته حمایتی و طرح خرید خدمات آموزشی گذشته شاهد ارتقاء وضعیت آموزشی دانش آموزان بوده ایم اظهارکرد: امسال چهارمین سال اجرای طرح خرید خدمات آموزشی است که رویکرد آموزش وپرورش تقویت این طرح است و رئیس جمهورنیز از این مدل مشارکتی حمایت می کنند .

وی افزود: موسسان غیردولتی با نیت خداپسندانه در راه تعلیم و تربیت فرزندان کشور خدمت می کنند و ما نیز در این مسیر از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم که این تلاش ها بدون عشق به تعلیم و تربیت میسر نیست.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: مهمترین ترین کارکرد آموزش و پرورش رشد شخصیتی و تربیت نوجوانان و جوانان بوده و دنیای امروز به این ضرورت پی برده است و توانایی، قدرت و تصمیم سازی از آن کشورهایی است که ابزار دانش و نوآوری را در دست داشته باشند.

وی با بیان اینکه داشتن جامعه ای توسعه یافته و دارای قدرت اقتصادی، صنعتی وعلمی بالا مستلزم تربیت و ساختن انسانی قدرتمند ، خلاق، فکور ومتفکر، پویا و دارای مهارت و توانایی فنی و علمی است گفت: اگر قرار است چنین اتفاق بزرگی در کشور رخ دهد یقینا باید آموزش وپرورش و رکن بسیار مهم آن یعنی معلم بعنوان محور دانایی و دانش در مرکز این تحول و نگرش قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه صاحب‌نظران توسعه محور دو منابع انسانی و طبیعی را در بحث توسعه کشور مهم می دانستند، افزود: این مساله جز با آموزش و پرورش امکان پذیر نیست و نقش معلم در فرایند تحول و توسعه کشور باید مورد توجه قرار گیرد و آموزش و پرورش گفتمان اصلی تصمیم سازان کشور باشد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با اشاره به تعبیر بسیار مهم سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) که فرموند آموزش وپرورش باید کانون خلق دنیای آینده باشد اشاره کرد و افزود: وظیفه امروز همه ما در آموزش وپرورش تلاش برای توسعه کشور بر محور آموزش خلاق، فعال و پویا برای ساختن نسل آینده است .

وی بیان کرد: اگر بخواهیم آموزش ها در مدارس در مسیر توسعه پایدار باشد باید دانش آموزان را با تصویر درستی از آینده آشنا کرده و آنها را نسبت به آینده خوشبین کنیم و همچنین باید داده های گذشته و یافته های امروز را به آنها آموزش دهیم .

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی اظهارکرد: اگر بتوانیم دانش آموزان را با تفکری خلاق، کنجکاوانه، فکور و نقاد تربیت کنیم گامی در مسیر توسعه پایدار برداشتیم.

وی تصریح کرد: باید دانش آموزان را از آموزه های حافظه محور به آموزش های خلاق و کاربردی محور شیفت دهیم همچنین در آنها فرهنگ قدردانی ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی را احیا کنیم.

زینی وند افزود: اگر بخواهیم دانش آموز امروز به هویت تاریخی و ملی خود افتخار کند و برای آینده خوشبین باشد و انگیزه لازم را داشته باشد راهی به جز تغییر داده های امروزی نداریم.

وی با اشاره به اینکه ضرورت امروز وجود دانش آموز خلاق و توانمند و با مهارت است، گفت: تربیت و آموزش انسان خلاص و تولید ثروت و اشتغال در نظام آموزشی پویا به وجود می آید.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی افزود: در چنین شرایطی تولید، اشتغال، امنیت اجتماعی، فرهنگی ایجاد می شود و بر همین اساس آموزش و پرورش با رشد و توسعه، تقویت اقتدار ملی و تولید سرمایه های مادی و معنوی و انسجام اجتماعی پیوند ناگسستنی دارد.

زینی وند با اشاره به رسالت مهم موسسان و راهبران آموزشی در مدارس درمشارکت دادن اولیا دانش آموزان در فرآیند تصمیم گیری بیان کرد: امروزه منابع فکری و فرهنگی دانش آموزان محدود به کتاب و محصور در کلاس درس ومدرسه نیست و رشد روز افزون شبکه های مجازی در سایه تحولات اجتماعی به گونه است که اگر همراهی و هم نوایی ، همدلی و مشارکت اولیا در فرآیند برنامه های آموزشی وتربیتی مدارس نباشد این شبکه های مجازی نه تنها فرصتی برای اعتلای سطح فکری و دانش آموزی نخواهد بود بلکه تهدیدی جدی است .

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی اظهارکرد: با تشکیل جلسه اولیا و مربیان باید خانواده ها را در امور مدرسه مشارکت داد.

وی در مورد طرح خرید خدمات آموزشی بیان کرد: هنوز بخشی از معوقات این طرح به موسسان باقی مانده و باید به گونه ای عمل کنیم این مساله برطرف شده و این طرح امسال تداوم یابد.

زینی وند یادآورشد: مدارس طرح خرید خدمات آموزشی در مناطق محروم به ارتقای وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس کمک کرده و امیدواریم با حمایت رئیس جمهور، وزیرآموزش و پرورش و مسئولان امر این مدل مشارکتی تداوم یابد.