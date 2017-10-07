انجمن ها بازار هنر را دست بگیرند/ لزوم برپایی نمایشگاه های پژوهشی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه نمایشگاه نقاشی «دورنما از نمای نزدیک» با حضور هنرمندان برجسته و مدیران فرهنگی،‌ عصر روز گذشته ۱۴ مهر در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران برگزار شد؛ نمایشگاهی که با مروری بر ۷۰ سال منظره‌نگاری ایران از سوی انجمن هنرمندان نقاش، ۱۷۰ اثر از ۷۶ هنرمند نامی هفتاد سال اخیر کشورمان را به نمایش گذاشت.

علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاحیه این نمایشگاه درباره آثار به نمایش درآمده گفت: تابلوهای به نمایش گذاشته شده در مجموع از کیفیت خوبی برخوردار هستند و دیدن بخشی از این آثار را باید فرصتی مغتنم برای هنرمندان و هنردوستان دانست، چون کمتر پیش می‌آید که آثار برجسته استادان مطرح کشورمان با یک موضوع خاص و در یک نمایشگاه کنار هم قرار بگیرند. این اتفاق می‌تواند روند نگاه هنرمندان برجسته هفت دهه کشورمان را در منظره‌نگاری به خوبی نشان دهد و برای اهالی فن دیدن آنها می تواند یک کارگاه پژوهشی محسوب شود.

وی ادامه داد: بسیار خرسندم از اینکه انجمن نقاشان وارد عرصه کارهای میدانی هم شده است. ما در چهار سال گذشته پیگیر این موضوع بوده ایم که انجمن‌های تجسمی تنها به بحث و گفت‌وگو و تحلیل مسایل نپردازند. هر چند این کارها خیلی مهم است اما اینکه در میدان کار هم حضور داشته باشند، خودشان آثار هنرمندان را بررسی و گزینش کنند و بر مسیر اقتصاد هنر تاثیر بگذارند، اتفاق بسیار خوبی است. با توجه به همین نگاه برگزاری این نمایشگاه را به فال نیک می گیرم و امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند.

مرادخانی اظهار امیدواری کرد که با ادامه این روند انجمن ها در عرصه کارهای عملی هم فعال باشند و علاوه بر برگزاری نمایشگاه هایی ارزنده، نبض بازار هنر را هم در دست بگیرند و بر روند اقتصادی فعالیت های مربوط به حوزه خودشان هم تاثیرگذار باشند.

در این نمایشگاه آثار هنرمندان پیشامدرن همچون علی محمد حیدریان، علی اصغر پتگر و علی اکبر صنعتی به نمایش در آمده است. همچنین از اولین نسل مدرنیست ها تا دوره اوج مدرنیسم آثار هنرمندانی چون محسن وزیری مقدم، محمود جوادی پور و احمد اسفندیاری، بهجت صدر، سهراب سپهری، منوچهر یکتایی، مارکو گریگوریان، ابوالقاسم سعیدی، کورش شیشه‌گران و ... در معرض دید عموم قرار گرفته است.

علاقه مندان برای بازدید از آثار نمایشگاه نقاشی «دورنما از نمای نزدیک» می‎توانند تا ۶ آبان در روزهای عادی از ساعت ۱۰ الی ۲۰ و در روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۲۰ به گالری شماره ۱ فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند.