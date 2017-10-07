درخشش پلیس درامنیت دهه اول محرم/ سردار عطایی جانشین پلیس پیشگیری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی در آیین معارفه جانشین پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و موفقیت‌آمیز همه کارکنان این پلیس در برقراری امنیت مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان، اظهار کرد: به لطف پروردگار این مراسم بدون کوچکترین مشکل، در امنیت کامل برگزار شد که این خود بزرگترین پاداش زحمات شبانه‌روزی پلیس پیشگیری است.

وی افزود: در برقراری نظم و امنیت عزاداری های حسینی(ع)، چندین هزار نفر از نیروهای پلیس پیشگیری حضور مستقیم داشتند که شمار بسیاری از نیروهای مؤسسات حفاظتی و مراقبتی، یگان‌های حفاظت سازمان‌ها و نیروهای مردمی نیز در این امر مهم به آنها یاری رساندند تا این مأموریت به بهترین شکل انجام شود البته به کارگیری این حجم از نیرو در سطح کشور و آن هم به احسن وجه کار بسیار بزرگی است و از این روست که انجام وظیفه در مجموعه پلیس پیشگیری برای من افتخار بزرگی است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه با اشاره به ویژگی‌های مثبت جانشین پیشین این پلیس و آرزوی موفقیت برای وی در سمت جدید، گفت: برای انتخاب جانشین بعدی پلیس پیشگیری چندین گزینه‌ پیش روی ما قرار داشت که همه شاخص ها چه از بعد حرفه‌ای و چه از نظر معنوی دارای اهمیت بود.

وی اضافه کرد: همین موضوع کار را برای ما دشوار می‌ساخت و ضروری بود که پیرامون این گزینه‌ها مشورت‌های بسیاری انجام شود که پس از آن، به این نتیجه رسیدیم که جانشین مجموعه ای به این گستردگی افزون بر ویژگی‌های مثبت عملیاتی باید از ویژگی‌های برجسته ستادی نیز برخوردار باشد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: پس از مشورت با عزیزان در حوزه های مختلف در نهایت به این نتیجه رسیدیم سردار "حمید عطایی" یکی از بهترین گزینه ها است و بسیار خرسند هستیم در نهایت شرایط به گونه‌ای شد که ما توانستیم از وجود این بزرگوار در مجموعه پیشگیری بهره بگیریم.

سردار شرفی در بیان ویژگی‌های مثبت جانشین جدید پلیس پیشگیری ناجا اظهار کرد: از خصایص مثبت سردار عطایی نداشتن حالت ایستایی، شناخت دقیق از سازمان و اعتقاد راسخ به نظم و انضباط است.

وی ادامه داد: سردار عطایی همه سطوح فرماندهی را به ترتیب طی کرده و تجارب عملیاتی ارزنده‌ای دارند و همچنین گذراندن مدارج علمی گوناگون توسط ایشان، نشان از تسلط علمی و نظری وی بر حوزه‌های مختلف انتظامی دارد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در توضیح جایگاه‌ جانشین در یک سازمان نظامی خاطرنشان کرد: جدا از جایگاه رسمی و سازمانی، جانشین نقش مهم میانجی بین فرمانده و سایر کارکنان را بر عهده داشته و به نوعی تنظیم‌کننده روابط آنهاست و کارویژه مهم دیگری که برای این جایگاه می‌توان برشمرد همان مشاوره است که می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

سردار شرفی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای جانشین جدید پلیس پیشگیری در جایگاه جدید از همه کارکنان ستاد این پلیس خواست تا با همکاری و همدلی هرچه بیشتر زمینه پیشرفت روز افزون ماموریت‌های پلیس پیشگیری را مطابق منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و تدابیر فرمانده محترم ناجا فراهم آورند.

در ادامه این برنامه سردار "حمید عطایی" به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: پیش از اینکه به پلیس پیشگیری وارد شوم با این حوزه ناآشنا نبوده و در بخش‌های گوناگون عملیات، انتظامی و پیشگیری خدمت کرده‌ام.

وی افزود: با توجه به محل پیشین خدمتم در معاونت عملیات ناجا در جایگاهی قرار داشتم که تغییرات و پیشرفت‌های پلیس ‌های تخصصی را به خوبی احساس می‌کردم و بر این باورم که پلیس پیشگیری ناجا از زمان حضور سردار شرفی در رأس این مجموعه دگرگونی‌های شگرف و در خور توجهی داشته است.

جانشین جدید پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: پلیس پیشگیری بخش بسیار مهمی از نیروی انتظامی است که تحول در آن مورد تاکید و توجه مقام معظم رهبری نیز هست و بنده نیز در جهت به ثمر رساندن طرح تحول و پیشرفت این مجموعه در عمل راسخ و امیدوار هستم و با تمام توان و تلاش و کوشش خواهم کرد.

سردار عطایی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با تلاش و همکاری یکدیگر بتوانیم به موفقیت‌هایی در این زمینه دست پیدا کنیم که نقطه افتخاری در کارنامه کاری همه ما باشد. ‌