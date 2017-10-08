ناجا در امنیت اجتماعی نقش کلیدی دارد/ امنیت رکن اصلی نظام سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شکری در دیدار ظهر یکشنبه خود با فرمانده انتظامی شاهرود به میزبانی دفتر وی، ضمن بیان اینکه نیروی انتظامی مسئولیتی سنگین در مقوله امنیت و مرزداری دارد، تأکید کرد: امنیت رکن اصلی یک نظام سیاسی است که مردم آن را باوجودشان لمس میکنند لذا درباره اهمیت آن میتوان فراوان سخن گفت.
وی با بیان اینکه در نبود امنیت نارضایتی اجتماعی بالا میرود و وجود این پدیده، در آرامش روانی جامعه مؤثر است، افزود: همچنین امنیت کمک میکند که مردم در محیطهای اجتماعی بهخوبی زندگی کنند لذا بنا بر فقه شیعی در مقوله امنیت باید گفت، امنیت یک امر مردمی است، یعنی مردم در تأمین آن نقش کلیدی داشته باشند که در ترویج این فرهنگ ناجا نقشی حیاتی دارد.
امنیت رکن توسعه اجتماعی است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با ذکر مثالی برای ترویج امنیت عمومی در فقه شیعی، تأکید کرد: فقه شیعی مالک را در مقوله سرقت ملزم میداند که باید بهگونهای مال خود را در دسترس قرار ندهد این بدان معنا است که امنیت را باید از خودِ فرد آغاز کرد تا بتوانیم آن را اجتماعی کنیم.
شکری با اشاره به اهمیت مشارکتهای مدنی در تأمین و تداوم امنیت و همچنین احساس امنیت بهمثابه یک رکن توسعه اجتماعی، بیان کرد: دین اسلام امنیت را وظیفه یک دستگاه خاص نمیداند بلکه این مردم هستند که در تداوم آن نقشی حیاتی دارند.
وی افزود: یکی از حوزههای اجتماعی شدن امنیت، مشارکت مردم در تأمین آن است، برای مثال بسیار دیده میشود که مردم یا نهادهای خصوصی حتی برای تأمین امنیت نیروهایی را استخدام میکنند و یا شرکتهای تأمین فیزیکی در برخی محلات تهران و شهرهای بزرگ حتی نیرو در اختیار مردم قرار میدهند که این امر بسیار خوب است اما امنیت بخشهای دیگری نیز دارد که به مقوله فرهنگسازی باز میگردد.
امنیت نیازمند کار فرهنگی است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه در مقوله اجتماعی کردن امنیت باید کارهای فرهنگی بسیاری صورت گیرد، گفت: باید مردم درباره امنیت اجتماعی، آموزش ببینند تا بتوانند نقششان را در تأمین آن بدانند، کاهش تصدیگریهای دستگاههای دولتی در مقولههای مختلف امروزه بسیار مطرح است و ما معتقد هستیم که در حوزه امنیت نیز می توان این برونسپاری به مردم را صورت داد.
شکری در بیان مثالی در مقوله اجتماعی کردم امنیت، تأکید کرد: ماه محرم نمونه بارز این مسئله است که نیروی انتظامی با تفاهمنامه امضاشده با سازمان تبلیغات اسلامی، نسبت به آموزش همیاران پلیس برای نظم بخشیدن به دستههای عزاداری، اقدام کرد که این طرح با استقبال خوبی نیز روبرو شد.
وی افزود: اگر مردم به کمک ناجا بیایند و امنیت را برای خودشان رسالتی بدانند، قطعاً دست نیروی انتظامی نیز برای خدمترسانی در سایر حوزههای پلیسی بازتر خواهد شد و بخشی از باربر دوش این نیرو، کاهش خواهد یافت.
امنیت اجتماعی نیازمند مدیریت امکانات و ظرفیتها
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، بابیان اینکه امنیت اجتماعی نیازمند مدیریت صحیح است، گفت: این امر در مقوله مسائلی میگنجد که دارای اهمیت فراوان هستند و میتوان آن را بهصورت یک پروژه تحقیقاتی در کشور جاری ساخت تا ماحصل آن عملیاتی کردن نقش مردم در تأمین امنیت باشد.
شکری بیان کرد: مردم در ماه محرم نشان دادند که مدیریت امنیتی گردهماییهای بزرگی مانند تاسوعا و عاشورای حسینی را بهخوبی انجام میدهند و این امر مبین آن است که برای مردم نیز مشارکت در مقوله امنیت کمکم نهادینه میشود.
وی با اظهار اینکه امروز بر ما نهادهای فرهنگی و نیروی انتظامی است که این احساس مشارکت اجتماعی را بسط داده و به همه اقشار جامعه آموزش دهیم، افزود: امروز میتوانیم در بخشهایی مانند تکایا، مساجد و ... که مراکز تجمع مردمی هستند آموزشهای امنیتی لازم ارائه شود تا بتوانیم ایجاد امنیت را اجتماعی کنیم.
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