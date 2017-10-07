یگان ویژه درکمترین زمان ممکن با تعدی گران حقوق مردم برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی در مراسم اختتامیه دومین دوره پارکور یگان های ویژه سراسر کشور، گفت: یگان های ویژه ناجا یکی از آماده ترین نیروهای واکنش سریع کشور است که با گسترش خود در سراسر ایران تلاش می کند در مقابل هرگونه حرکت مذبوحانه ای که بخواهد امنیت کشور را برهم بزند، مقابله کند.

وی افزود: آزادی های به حق مردم توسط هیچ حرکت و گروهی نباید سلب شود و یگان ویژه به عنوان خدمتگزار ملت ایران این آمادگی را دارد تا در کمترین زمان ممکن با تعدی گران حقوق مردم در هر زمان و مکانی برخورد کند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به برخورد قاطع یگان ویژه با هرگونه مداخله گری دشمنان داخلی و خارجی، تصریح کرد: امروز یگان ویژه از نظر فراگیری آموزش، تجهیزات و به خصوص داشتن نیروهای جوان و با انگیزه بیش از هر زمان دیگری در اوج آمادگی قرار دارد.

وی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت جامعه در سایه امنیت بوجود می آید، اظهار کرد : امنیت یکی از ملزومات اصلی زندگی در تمامی جوامع بشری است و بواسطه وجود این مهم می توان انتظار داشت تا کشور از رشد، پیشرفت و پویایی قابل ملاحظه ای برخوردار شود.

سردار کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نهضت عاشورا و قیام امام حسین(ع)، عنوان کرد: جوانان جامعه اسلامی ایران اگر بخواهند در راه فداکاری، ایثار، از خودگذشتگی، شهامت و شجاعت الگویی برای خود انتخاب کنند به حق و یقین شهدای کربلا و در راس آنان حضرت امام حسین(ع) را که بهترین و بزرگترین الگو برای آزادگان و جوانان هستند انتخاب می کنند.

فرمانده یگان های ویژه ناجا، حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی را اولویت اصلی در این یگان عملیاتی دانست و افزود: آماده نگه داشتن کارکنان در یگان ویژه در سه موضوع آمادگی جسمانی، عملیاتی و علمی بصیرتی تعریف شده است؛ کلیه مباحث و آمادگی ها می تواند در سایه آمادگی جسمانی رشد و نمو داشته باشد.

سردار کرمی افزود: هدف از برگزاری جشنواره های ورزشی علاوه بر ارتقاء توان جسمانی ورزشکاران یگان های ویژه، توسعه ورزش قهرمانی در سطح استان های کشور است به طوری که شاهدیم در هر دوره از مسابقات شرکت کنندگان و تیم ها حضور بیشتر و پر رنگ تری دارند.

فرمانده یگان های ویژه ناجا ضمن تشکر از میزبانی یگان ویژه استان فارس و مسئولان برگزار کننده دومین دوره مسابقات پارکور یگان های ویژه سراسر کشور در شهر شیراز، عنوان کرد: ورزش پارکور به عنوان یک رشته ورزشی جدید در کشور مطرح شده است و یگان های ویژه ناجا به عنوان نخستین واحد در نیروهای مسلح، مسابقات این رشته ورزشی را در سطح کشوری برگزار می کنند.