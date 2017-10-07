امکان استفاده از پول ملی در معاملات انرژی ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ خبرگزاری آناتولی نوشت: محمدحسین عادلی، دبیرکل سابق مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، اعلام کرد: تصمیم ایران و ترکیه برای استفاده از پول ملی دو کشور در تجارت دو طرفه، به ویژه در زمینه انرژی، از نظر فنی امکان‌پذیر است.

وی گفت: اگر تحریم‌ها، محدودیت‌ها و ملاحظات سیاسی به شکلی تجارت آزاد میان کشورها را محدود کنند، آنها تمایلی بیشتر برای انجام این کار (استفاده از ارزهای ملی) خواهند داشت.

به گفته دبیرکل سابق مجمع کشورهای صادرکننده گاز، پس از آن که دیگر کشورها مشاهده کنند که این رویه هم ممکن و هم سودمند است، از آن الگو برداری خواهند کرد.

عادلی، همچنین درباره مسئله قیمت‌گذاری گاز میان ایران و ترکیه، ابراز امیدواری کرد که در گفت و گوی میان سران دو کشور راه حلی برای این مسئله یافته شود.

وی همچنین در واکنش به اخبار اخیر درباره دستیابی ایران به جایگاه نخست در صادرات نفت به ترکیه، اعلام کرد: این مسئله طبیعی است و از آنجا که دو کشور مشترکات زیادی دارند، تعجب نمی‌کنم که تصمیم بگیرند همکاری نزدیک‌تری داشته باشند؛ این نشان دهنده هوشمندی سران دو کشور است.

از سوی دیگر، دبیرکل سابق مجمع کشورهای صادرکننده گاز با اشاره به سهم ناچیز آمریکا در بازار ال ان جی جهان، گفت: بازیگری که تنها سه درصد را در اختیار دارد، نمی‌تواند قاعده بازی را تغییر دهد.

عادلی همچنین با اشاره به هزینه بالای ال ان جی صادراتی آمریکا، گفت: کسانی که ال ان جی آمریکا را وارد می‌کنند، آن را به قیمتی بالاتر می‌خرند که برای نمونه از قیمت ال‌ان‌جی قطر و استرالیا بیشتر است.