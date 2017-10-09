مظفر الوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس با موضوع بررسی طرح ساماندهی کودکان کار، افزود: در این جلسه نمایندگان دستگاههای مختلف همچون سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، فرمانداری و نیروی انتظامی حضور داشتند.

وی ادامه داد: دیدگاه برخی نمایندگان مجلس نسبت به کودکان کار نیازمند اصلاح است و کودک را به عنوان فردی صاحب حق نمی دانند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه برخی نمایندگان کودک را فردی وابسته می دانند نه به عنوان یک انسان مستقل، تاکید کرد: تصویب قانون حمایت از حقوق کودک با روند فعلی طولانی شده و باید به سرعت رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: البته نگاه مسئولان به مقوله کودک در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

الوندی اضافه کرد: مسئولان سازمانهای حمایتی می خواهند القا کنند که بخش زیادی از کودکان کار تحت پوشش باندهای کودکان خیابانی فعالیت می کنند اما تجربیات نهادهای مدنی با این مساله فرق دارد هرچند نیروی انتظامی وجود باندهای کودکان کار را تایید می کند.