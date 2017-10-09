وضعیت جسمانی وخیم «روان صنقور» بانوی بحرینی در زندان آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «مرآة البحرین»، وضعیت جسمانی «روان صنقور» بانوی بحرینی در زندان آل خلیفه وخیم شده است.

بر اساس این گزارش، روان صنقور پس از مکاتبه ای با صلیب سرخ و درخواست رسیدگی به وضعیت سلامت برادرش، علی صنقور که وی نیز زندانی سیاسی است، توسط نیروهای امنیتی از محل کار خود بازداشت شده و طبق گفته دادستانی به اتهام ارتباط با منابع خارجی توقیف گشته و در بازداشتگاه مدینة عیسی به سر می برد.

سید یوسف المحافظه از فعالان حقوقی بحرین پیش از این نوشته بود این بانو در هنگام بازجویی در خصوص مکاتبه اش با صلیب سرخ تحت فشار قرار گفته و پس از بازجویی به زندان انفرادی منتقل شده و از دیگر بانوان زندانی سیاسی جدا گشته است.

همچنین طبق خبر مخابره شده روز گذشته از صفحه توییتر نبیل رجب سرشناس ترین مدافع حقوق بشر بحرین، در طی دو هفته ای که از بازداشت صنقور می گذرد وضع سلامت وی رو به وخامت گذاشته و ضربان قلبش نامنظم گزارش شده است.

روان الصنقور در نامه خود به صلیب سرخ درخواسته نموده بود تا نسبت به رنجی که برادرش در زندان می برد رسیدگی گردد. وی با اشاره به اینکه پس از هجوم زندان بانان به بند زندانیان سیاسی در ماه مارس سال ۲۰۱۵ که باعث مجروحیت بسیاری از زندانیان سیاسی شده است برادرش علی صنقور دچار شکستگی در ناحیه لگن و ساق پا شده و به علت عدم رسیدگی اکنون با گذشت بیش از دو سال بدون کمک عصا قادر به راه رفتن نیست.

گفتنی است، علی صنقور همان جوان بحرینی معروف است که در یورش نظامیان آل خلیفه به میدان اللؤلؤة کفن پوش و با قرآنی در دست در مقابل نظامیان مسلح و تانک و نفر برهای آنان ایستاد و همچنین سینه خود را برهنه نمود که آثار خون مجروحین و شهدا بر دستان و سینه اش نقش بسته بود.

فیلم و عکسهای این اقدامات شجاعانه وی از سال ۲۰۱۱ تا کنون به کرات در شبکه های مختلف خبری و شبکه های ارتباط جمعی نشر شده است و او را به یکی از معروف ترین جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین تبدیل نموده است. نظام آل خلیفه در عملی انتقام جویانه این جوان را پس از بارها بازداشت و شکنجه در سال ۱۰۱۳ محکوم به تحمل ۴۸ سال حبس نمود.