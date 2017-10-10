مریم منصوری نویسنده و کارگردان نمایش «تور عروسی مامان» که در پلاتوی اجرای تئاتر شهر روی صحنه است در این باره به خبرنگار مهر گفت: موضوع نمایش «تور عروسی مامان» به روایت داستان ۲ خواهر در موقعیت تاریخی ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱ در مصر اشاره دارد. یکی از این ۲ خواهر برای شرکت در تجمع میدان تحریر قاهره بیرون می رود اما دیگری در خانه می ماند.

وی ادامه داد: معتقدم مساله ای که در آن روز برای زنان مصری اتفاق افتاد فقط مختص آن روز و زنان مصری نیست بلکه معضلی است که بسیاری از زنان خاورمیانه و کشورهای قدیمی آن منطقه با آن دست به گریبان هستند. متاسفانه زنان عرب در مواجهه با داعش، طالبان و اتفاقاتی که در کشورهای دیگر رخ می دهد مورد تعرض قرار می گیرند.

منصوری متذکر شد: این شیوه برخورد جنسیتی با زنان و مورد هجوم قرار دادن آنها مساله زنان خاورمیانه است اما ایران از لحاظ فرهنگی به نوعی در میان کشورهای مسلمان این منطقه تافته جدا بافته به حساب می آید. کدام کشور را سراغ دارید که تا این اندازه آثار هنری و فیلم و موسیقی در آن تولید شود و زنان نیز در این میان نقش پررنگی داشته باشند با این وجود در شهرهایی از ایران نیز هنوز بسیاری از تابوها پررنگ هستند و به لحاظ اجتماعی نیز زنان برای حضور در اجتماع هزینه هایی متقبل می شوند.

وی متذکر شد: نمایش «تور عروسی مامان» جدال سنت و مدرنیته را بین ۲ خواهر به نمایش می گذارد که این جدال در ایران نیز با وجودی که سال ها از مشروطه می گذرد همچنان وجود دارد. سال ها است که جامعه شناسان برای ایران از عبارت «جامعه در حال گذار» استفاده می کنند ولی معلوم نیست ایران تا کی جامعه ای در حال گذار خواهد ماند.

این کارگردان تئاتر درباره مستند بودن وقایعی که در نمایش رخ می دهد، عنوان کرد: برای نگارش نمایشنامه پژوهش زیادی کردم , بسیاری از مسایل مطرح شده در این نمایش از جمله جدال سنت و مدرنیته که در این اثر در برخورد یکی از این دو خواهر که فردی محجبه و بسیار مذهبی است با یکی از دانش آموزانش به وجود می آید، مساله دلایل مهاجرت جوانان مصری یا قشری که در این واقعه بیشتر مورد آزار جنسی قرار گرفته اند از اتفاقات واقعی گرفته شده است. در واقع تلاش کردم نمایشم را بر اساس پژوهش هایی که انجام دادم، شکل دهم چون خود اتفاق به اندازه کافی برای تبدیل شدن به نمایش دراماتیک بود. در این واقعه در یک واکنش سیاسی یک مساله انسانی رخ می دهد.

وی درباره شیوه اجرایی نمایش یادآور شد: «تور عروسی مامان» به شیوه جریان سیال ذهن نوشته شده و در اثر شاهد شکست زمان و رفت و برگشت های ذهنی شخصیت ها هستیم که در اجرا نیز تلاش شده است روی ویژگی های حسی و تاثیر بر مخاطب تمرکز شود. کار بازیگران در این نمایش بسیار دشوار بود و در تمرین های سه ماهه ای که داشتیم آنها بسیار زحمت کشیدند ولی خوشبختانه در نهایت شاهد بازخورد مثبت مخاطبان بودیم.

منصوری در پایان صحبت هایش متذکر شد: اگر این نمایش در پلاتو اجرای تئاتر شهر روی صحنه می رود به دلیل حمایتی است که پیمان شریعتی از این کار داشته است و همه گروه قدردان او هستند اما از آقای شریعتی تقاضا دارم حمایتش را بیشتر کند و اجازه دهد که کار تمدید شود چون ۹ اجرا برای نمایشی که سه ماه تمرین مداوم داشته خیلی کم است.

نمایش «تور عروسی مامان» به نویسندگی و کارگردانی مریم منصوری از روز چهارشنبه دوازدهم مهر ماه در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرده است.

در این اثر نمایشی که از ساعت ۱۸ میزبان تماشاگران تئاتر است دیبا دبیری و مینا شجاعیان به عنوان بازیگر حضور دارند و جمشید صفری، سالار دریامج و رضا مرادی نژاد صدا پیشگان، غزاله بداقی دستیار کارگردان، سینا ییلاق بیگی طراح صحنه، فرشاد فزونی طراح صدا، کیوان ضیاپور طراح نور، سروناز امیدی طراح لباس، میثم خاوری طراح پوستر و بروشور، مهدی آشنا عکاس، سروش رازی طراح گریم و سازنده ماسک، الناز بخشی فرکوش اجرای گریم، نازیلا نوریشاد مشاور طراحی و ساخت عروسک گروه اجرایی نمایش را تشکیل می دهند.

در توضیح این نمایش آمده است: «تور عروسی مامان» روایت ۲ تن از زنان مصری در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱ است؛ خواهری که در خانه می ماند و خواهری که به میدان تحریر می رود.