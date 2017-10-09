۶۵ درصد از تصادفات برون شهری در ۳۰ کیلومتری جاده رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: ٦٠ درصد تصادفات برون شهری شهریور در محورهای اصلی، ٢٥ درصد در محورهای فرعی و ١٤ درصد آن در محورهای روستایی رخ داده است.

وی با اشاره به مقایسه این آمار در داخل شهرها گفت: در تصادفات درون شهری شهریور ماه امسال، ٤٦ درصد تصادفات در محورهای اصلی اتفاق افتاده است، این در حالی است که ١٩ درصد تصادفات درون شهری در بلوارها و ١٦ درصد دربزرگراه ها رخ داده است.

وی افزود: در شهریور ماه سال گذشته، حدود ٧٠ درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها و مابقی از کیلومتر ٣٠ به بعد اتفاق افتاده اند.

سرهنگ رحمانی افزود: ٦٠درصد تصادفات برون شهری شهریور سال گذشته (٩٥) در محورهای اصلی و ٢٧ درصد در محورهای فرعی و ١٣ درصد آن در محورهای روستایی رخ داده است.

وی با اشاره به مقایسه این آمار در داخل شهرها گفت: در تصادفات درون شهری شهریور ماه سال گذشته، ٤٩ درصد تصادفات در محورهای اصلی اتفاق افتاده، این در حالی است که ١٧ درصد تصادفات درون شهری در بلوارها و ١٣ درصد در بزرگراه ها رخ داده است.