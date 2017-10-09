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۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۷

در شهریور ماه اتفاق افتاد؛

۶۵ درصد از تصادفات برون شهری در ۳۰ کیلومتری جاده رخ داد

۶۵ درصد از تصادفات برون شهری در ۳۰ کیلومتری جاده رخ داد

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: ️در شهریور امسال، ٦٥ درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها و مابقی از کیلومتر ٣٠ به بعد اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: ٦٠ درصد تصادفات برون شهری شهریور در محورهای اصلی، ٢٥ درصد در محورهای فرعی و ١٤ درصد آن در محورهای روستایی رخ داده است.

وی با اشاره به مقایسه این آمار در داخل شهرها گفت: در تصادفات درون شهری شهریور ماه امسال، ٤٦ درصد تصادفات در محورهای اصلی اتفاق افتاده است، این در حالی است که ١٩ درصد تصادفات درون شهری در بلوارها و ١٦ درصد دربزرگراه ها رخ داده است.

وی افزود: در شهریور ماه سال گذشته، حدود ٧٠ درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها و مابقی از کیلومتر ٣٠ به بعد اتفاق افتاده اند.

سرهنگ رحمانی افزود: ٦٠درصد تصادفات برون شهری شهریور سال گذشته (٩٥) در محورهای اصلی و ٢٧ درصد در محورهای فرعی و ١٣ درصد آن در محورهای روستایی رخ داده است.

وی با اشاره به مقایسه این آمار در داخل شهرها گفت: در تصادفات درون شهری شهریور ماه سال گذشته، ٤٩ درصد تصادفات در محورهای اصلی اتفاق افتاده، این در حالی است که ١٧ درصد تصادفات درون شهری در بلوارها و ١٣ درصد در بزرگراه ها رخ داده است.

کد مطلب 4109140

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