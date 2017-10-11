سازمان تجارت جهانی کشورهای فقیر را با شکست روبرو کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، پس از ۱۶ سال کشمکش برای دستیابی به نتیجهای موفقیتآمیز در مذاکرات کلیدی بخش کشاورزی، سازمان تجارت جهانی با انتقادهای تازهای برای عدم تامین خواستههای کشورهای فقیر و درحال توسعه، روبرو شده است.
چندین کشور شامل کنیا، هند و پاکستان، بارها از سازمان تجارت جهانی خواستهاند که کشورهای توسعه یافته را مجبور کنند تا پرداخت سوبسید به کشاورزان خود را که با تولید بیش از حد، به تهدیدی برای حیات کشاورزی در کشورهای درحال توسعه تبدیل شدهاند، قطع کنند.
بسیاری از تحلیلگران این بحث را مطرح میکنند که مذاکرات در سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی تحت حکمرانی قدرتهای اقتصادی سنتی، مانند آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند و مذاکرات نمیتوانند تغییرات وعده داده شده را عملی کنند.
برخی تحلیلگران هم با اشاره به شکست دولتهای غربی نتیجه میگیرند که آنچه از آن به نام نهاد توسعه دوحه نام برده میشود، اقتصادهای کشاورزی در آفریقا را در فقر به دام انداخته است.
نهاد توسعه دوحه زیر نظر سازمان تجارت جهانی که در سال ۲۰۰۱ در دوحه آغاز به کار کرد، یک سلسله مذاکرات تجاری با هدف کلی اصلاح سیستم تجارت بینالمللی از طریق معرفی موانع تجاری کمتر و قوانین تجاری اصلاح شده بود.
اما پس از ۱۶ سال که این مذاکرات ادامه داشتند، هنوز برخی از بزرگترین مسائل اولیه مثل تعرفههای کشاورزی و سوبسیدهای کشت و زرع، حل نشده باقی ماندهاند.
جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، میگوید: کشورهای توسعه یافته از طریق این مذاکرات همچنان همان روند قدیم را در لباسی نو به خورد کشورهای درحال توسعه میدهند. مثلا قبل از این که در مذاکرات سازمان تجارت جهانی قول بدهند که سوبسیدهای خود را کاهش میدهند، مقدار انها را افزایش میدهند و به این ترتیب بعد از کاهش دادن سوبسیدها در اثر مذاکرات، مقدار آنها در واقع بالاتر از زمانی است که مذاکرات هنوز آغاز نشده بود.
او میگوید: کشاورزی سمبل فریبکاری آمریکا و اتحادیه اروپاست.
آمریکا به بزرگترین صادر کننده کتان تبدیل شد چراکه سوبسیدهای هنگفت قیمت کتان آن را پایین آورد. و بیشتر سود آن به جیب ۱۰ هزار کشاورز بزرگ رفت.
متعاقبا حدود ۱۰ میلیون کشاورز کتان در آفریقا آسیب دیدند و میلیونها کشاورز هندی هم کار خود را از دست دادند.
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