یگان های ویژه ناجا آمادگی خاموش کردن فتنه قبل از وقوع را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسن کرمی گفت: یگان های ویژه ناجا، یکی از واحدهای آماده و واکنش سریع در بین نیروهای مسلح به شمار می آید که پس از صدور دستورات سلسله مراتب در کوتاه ترین زمان ممکن در محل های مأموریتی حضور پیدا می کند.

وی توان رزمی و جسمی بالا، آمادگی شبانه روزی و دارا بودن تجهیزات نوین را از ویژگی های بارز یگان ویژه برشمرد و خاطرنشان کرد: حضور یگان ویژه، دشمنان نظام و انقلاب را مأیوس و ناامید کرده است چراکه در مقابل تهدیدات آنها به خوبی ایستاده ایم و اجازه نمی دهیم تا به اهداف خود دست یابند از طرفی نیز امید را به آحاد جامعه هدیه می دهیم که این موضوع ستودنی است.

این مقام انتظامی ابراز کرد: مقابله با اغتشاشات، عملیات رهایی گروگان، عملیات ضد تروریستی، عملیات شهری و عملیات مردم یاری از جمله مأموریت های ذاتی یگان ویژه محسوب می شود اما با توجه به آمادگی بالای این یگان اگر پلیس های تخصصی در اجرای مأموریت هایی نظیر طرح سالم سازی دریا، ایجاد نظم و برقراری امنیت در مسابقات ورزشی آسیایی و بین المللی نیازی به همکاری یگان ویژه داشته باشند، حضور یافته و افتخار آفرینی می کنند که تاکنون مأموریت های زیادی نیز در این راستا انجام داده اند.

رئیس پلیس ویژه کشور ادامه داد: برای انجام مأموریت های محوله راهبردهایی برای این یگان مشخص شده که با بهره گیری از آنها توانسته ایم به تخصص، بصیرت و اشرافیت اطلاعاتی کارکنان به لحاظ جغرافیایی و نوع تهدیدات بیفزاییم.

کرمی با اشاره به رویکرد اجتماعی یگان ویژه تصریح کرد: رویکرد اجتماعی در حقیقت به معنای اتصال به قدرت پایان ناپذیر مردم است لذا یگان های ویژه ناجا با اجرای طرح های مختلف در طول سال توانسته است این مهم را به انجام برساند.

وی عنوان کرد: هدف یگان ویژه از راهبرد ۱ به ۳، افزایش توان رزمی واحدها است تا با اجرای آن بتوانیم در ۲۴ ساعت بر توان رزمی خود بیفزاییم و آماده انجام هرگونه مأموریت محوله شویم که در مأموریت های گذشته این راهبرد مورد بهره برداری قرار گرفته است.

فرمانده یگان های ویژه ناجا در سخنان پایانی خود بیان کرد: یگان های ویژه ناجا این آمادگی را دارد تا هرگونه فتنه را قبل از وقوع در نطفه خفه کند و اجازه نخواهد داد تا فتنه گران در روند برقراری نظم و امنیت کشور خللی ایجاد کنند.