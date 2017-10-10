معرفی پلیس مهربان و مقتدر با هواپیمای نظم و دوستی به کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر سردار حسن مهری، ضمن تشریح اهداف و ضرورت برگزاری برنامه هواپیمای نظم و دوستی به مناسب هفته ناجا در پلیس فرودگاههای کشور، اظهارداشت: به طور کلی هفته نیروی انتظامی فرصتی است که برای ارتباط بیشتر با مردم بسیار مناسب بوده و از رهگذر آن میتوان به یک درک مشترک میان پلیس و جامعه دست یافت.
وی افزود: مجموعه پلیس فرودگاه با همین رویکرد هفته ناجا را آغاز کرده و برنامه هواپیمای نظم و دوستی نیز یکی از مسیرهای ارتباطی ما با کودکان عزیز است که بخش مهمی از جامعه را تشکیل میدهند.
فرمانده پلیس فرودگاه کشور با بیان اینکه کودکان و دانشآموزان از این جهت که توان آموختن و استعداد جامعهپذیری بالایی دارند و می توانند به خوبی قانونگرا شوند، گفت: آنان جامعه هدف، خوبی برای آموزشهای بلند مدت و پایدارند و به همین دلیل پلیس فرودگاه همواره سعی دارد تا با سرمایهگذاری بلند مدت از هر فرصتی برای ارتباط این قشر از جامعه و آموزششان بهره مند شود که یکی از بهترین این فرصتها اجرای برنامه هواپیمای نظم و دوستی است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با توجه به فرمایش فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی) مبنی بر لزوم ارائه یک چهره مهربان و مقتدر از پلیس، تلاش ما بر این بوده است تا برنامههای آموزشی خود را به ویژه در رده سنی کودکان به گونهای تنظیم کنیم تا با ایجاد یک خاطره خوش از مهربانی پلیس در ذهن کودکان بتوانیم بر روند تربیتی آنان نیز اثر مثبت داشته باشیم.
وی ادامه داد: پلیس فرودگاه در این برنامه بخشهای گوناگونی را پیشبینی کرده بود که شامل پذیرایی، تفریح و سرگرمی، تواشیح، موسیقی، مسابقه و بازدید از محیط فرودگاهی و داخل یک هواپیما مسافربری میشد و در کنار همه این موارد که برای کودکان بسیار جذاب است تلاش شد تا به آموزش آنها نیز پرداخته شود.
سردار مهری اظهار کرد: همکاران ما این برنامه ها را به منظور آشنایی دانشآموزان با فعالیتهای پلیس به ویژه پلیس فرودگاه اجرا کرده و در زمینه رعایت مسایل امنیت عمومی، ترابری و حمل و نقل هوایی به این عزیزان آموزشهای لازم ارائه کردند. معرفی
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