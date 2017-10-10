ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری شرکتهای توزیع نیروی برق آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور مهندس عبدالصاحب ارجمند مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، مهندس مسعودصادقی مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع توانیر و تعداد بسیاری از مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق و کارشناسان شرکتهای توزیع نیروی برق غرب و شمال غرب کشور به مدت سه روز در ارومیه برگزار می شود.

در این نشست بیش از ۱۳۷ نفر از مدیران و کارشناسان شرکتهای توزیع نیروی برق استانهای گیلان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، لرستان، همدان، ایلام، قزوین، چهارمحال و بختیاری، زنجان و کردستان حضور خواهند دارند.

این نشست سه روزه به منظور هم اندیشی، تبادل افکار و بهره مندی از آخرین دستاوردهای بهره‌برداری از امروز سه شنبه ۱۸ تا ۲۰ مهرماه سال جاری با حضور شرکت‌های توزیع نیروی برق غرب و شمال غرب کشور به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برگزار می شود.

افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت توان در شبکه های توزیع، مدیریت دارایی و تعمیرات پیشگیرانه (PMU)، برون‌سپاری، راهبری شبکه (دیسپاچینگ و فوریت‌های برق)، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، ایمنی و الزامات بهره‌برداری، کاهش تلفات و پیک سایی، مخابرات شبکه های توزیع، فناوری اطلاعات و مدیریت داده‌ها از محورهای این نشست است.

این نشست به صورت کارگاهی با مشارکت شرکت توانیر، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه آذربایجان غربی، شرکتهای توزیع غرب و شمال غرب کشور، دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی، تحقیقاتی و نهادها برگزار می شود.

همچنین نمایشگاه جانبی در حاشیه این نشست با هدف تبادل دانش و تجربیات فنی و مهندسی، عرضه استعدادها و توانمندی‌های شرکت‌های مرتبط با گرایش‌های گوناگون به مدت ۲ روز از امروز سه شنبه در ارومیه به میزبانی این شرکت دایر می‌شود.

در نشست امسال هر شرکت توزیع در یک کارگاه اختصاصی به ارائه تجربیات خود در حوزه بهره برداری می پردازد.