دنیا آزادمردی شهید حججی را درک نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، نفیسه السادات حسینی مطلق صبح سه شنبه در جمع فعالان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی ساری، دانشجویان را به مطالعه علمی و افزایش معلومات اعتقادی و سیاسی ترغیب و تصریح کرد: دنیا در مقابل یک جوان انقلابی همچون شهیدحججی ها متعجب ماند و درلغت نامه خود هرگز نخواهد توانست این آزادمردی جوان باغیرت ایرانی رادرک کند.

وی درادامه به وحدت، روحیه وبرنامه ریزی به عنوان یک اصل اساسی و موفق درتشکل بسیج دانشجویی اشاره و خاطرنشان کرد: دانشجویان بسیجی باید تقویم اجرایی برنامه های یکساله و حتی به صورت ریزتر یک ماهه و هفتگی و روزانه داشته باشند و با توجه به ذائقه مخاطب برنامه های مخاطب پسند و دقیق برگزارنمایند.



حسینی مطلق فراگیران طرح ولایت استانی وکشوری بسیج دانشجویی را وزنه های بسیج خواند و گفت: انتظارمی رود دانش آموختگان طرح ولایت زکات تعلیم خود را دردانشگاه ها با برگزاری برنامه های باکیفیت همچون حلقه های صالحین پرداخت کنند.