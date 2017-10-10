بدهی بیمه تامین اجتماعی به حوزه دارو تا فروردین ۹۶ تسویه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید تقی نوربخش در خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی های تامین اجتماعی به حوزه سلامت،گفت: بدهی تامین اجتماعی به حوزه دارو تا فروردین سال جاری و به پزشکان تا اردیبهشت امسال پرداخت شده است، همچنین بخشی از بدهی های این سازمان به حوزه سلامت برای اجرای پزشک خانواده تا مرداد تسویه شده است.

وی در خصوص برنامه این سازمان برای پرداخت مابقی بدهی ها به حوزه سلامت تا پایان سال ۹۶، افزود: میزان و چگونگی پرداخت بدهی ها به حوزه سلامت بستگی به این دارد که سازمان برنامه و بودجه منابع مورد نیاز را به شکلی در اختیار تامین اجتمامی قرار دهد، بطوریکه درحال حاضر سازمان برنامه ازابتدای سال تا کنون حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع مصوب را دراختیار ما قرار نداده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در خصوص برخی انتقادها مبنی بر عدم تشکیل صندوق مجزا در تامین اجتماعی برای واریز حق درمان کارگران طبق دستور سال گذشته رئیس جمهور، تصریح کرد: حساب مجزایی برای واریز حق درمان کارگران در تامین اجتماعی تشکیل شد، بنابراین انتقادها نسبت به بی توجهی تامین اجتماعی به دستور رئیس جمهور قابل قبول نیست.