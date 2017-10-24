امیرحسین نقیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مهمترین هدف دامپزشکی تامین امنیت غذایی است، گفت: مواد خام دامی در کشتارگاههای صنعتی پس از طی مراحل پیشسرد، برچسب تاریخ انقضاء و تاریخ تولید دریافت و نوع دام مشخص میشود.
وی با بیان اینکه آلایش دامی به واحدهای بستهبندی منتقل و پس از طی مراحلی به مرحله پیشسرد میرسد، گفت: تمام واحدهای عرضه و طباخیها در همدان ملزم به استفاده از آلایش دامی بستهبندی شده هستند.
سرپرست دامپزشکی شهرستان همدان با تاکید براینکه آلایش دامی طبق قانون باید در یخچال نگهداری شود، گفت: دل، جگر، قلوه و مغز ۲ روز و کلهپاچه، سیرابی و شیردان باید سه روز در یخچال نگهداری شود.
نقیپور با بیان اینکه متاسفانه گاهی در سبزهمیدان و خیابان شهدا شهر همدان شاهد عرضه آلایش دامی بدون بستهبندی و روی سبد و سینیها هستیم، گفت: دامپزشکی با واحدهای عرضه کننده آلایش دامی به این صورت، برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به فعالیت اکیپ نظارت بهداشت محیط بر مراکز عرضه، افزود: عرضه آلایش دامی بدون بستهبندی و لیبل در همدان ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف با واحدهای مذکور برخورد میشود، ضمن اینکه مردم نباید آلایش بدون بستهبندی را خریداری کنند و در صورت مشاهده چنین مواردی آن را به دامپزشکی گزارش کنند.
سرپرست دامپزشکی شهرستان همدان گفت: این اقدام با توجه به نقش مهم فراورد های خام دامی در سلامت سبد غذایی خانوار و به منظور ارتقای سطح بهداشت عمومی و کنترل و نظارت بهداشتی دقیق تر و بهتر بیماری های مشترک بین انسان و دام انجام می شود.
نقی پور از مزایای استفاده از بسته بندی بجای فله فروشی را درج مشخصات فرآورده شامل تاریخ تولید، انقضاء و محل تولید محصول عنوان کرد که مانع تضییع حق مصرف کنندگان و تقلب برخی افراد سودجو میشود.
