به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه ۲۱ مهر ماه نمایشگاه «باغ های نخی» در محل گالری شهر کتاب فرشته افتتاح می شود. این نمایشگاه انفرادی شامل مجموعه ای از آثار تاج سر جعفری است؛ کوششی پیوسته و صبورانه برای نجات باغ از هجوم بی رحم و فراگیر فراموشی.

در استیتمنت نمایشگاه آمده است: «باغ های نخی» آیینه اند، رو به روی تخیل بر آمده از تجربه هایی دور. قاب هایی انباشته از تصاویری شخصی شده، محصول سیر و کشف و شهود در جهانی که بود و گذشت و گم شد. در باور خودانگیخته تاج سر جعفری، هنر مساله نیست. این حجمِ انبوه از خط و رنگ، بهانه ای است برای تداعی تصاویر به محاق رفته. دعوتی است عام برای شراکت در مشاهده جمعی خاطرات در پس پشت غبار زمان رها شده.

نمایشگاه «باغ های نخی» عصر جمعه ۲۱ مهر ماه، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ افتتاح می شود و تا یکم آبان ماه و به مدت ۱۰ روز میزبان علاقمندان خواهد بود.