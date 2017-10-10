نیروی انتظامی نخستین مؤلفه برای توسعه پایدار در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی انصاری پیش از ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی پلیس با سران طوایف، معتمدین و ریش سفیدان که حضور مسئولان ارشد انتظامی در سالن بصیرت فرماندهی انتظامی استان برگزار شد، افزود: شورای معتمدین در هر شهرستان و استان می‌تواند از ظرفیت بالای افراد ریش‌سفید و معتمد در مناطق مختلف استفاده کند و افراد معتمد در بین مردم می‌توانند بهترین یار و یاور و کمک پلیس برای ایجاد و تولید امنیت پایدار باشند.

وی خاطرنشان کرد: شورای معتمد پلیس به منظور تشکیل یک رکن مشورتی متناسب با نیازهای محلات مختلف خواهد بود.

انصاری با اشاره به اینکه نیروی انتظامی خواهان استفاده از ظرفیت‌های برون سازمانی در جهت تحقق امنیت اجتماعی پایدار است، افزود: جلب مشارکت مردم و اعتماد سازی مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی هستند که پلیس به دنبال جذب و حفظ آنها است.

وی ابراز داشت: مهم‌ترین شاخصه هفته ناجا در سال ۹۶ در استان، همزمان شدن این هفته با ماه محرم‌ و متجلی ساختن حماسه حسینی است و اجرای برنامه های هفته نیروی انتظامی در سال جاری باید همراه با حفظ شأن و منزلت ماه محرم باشد.

فرمانده انتظامی استان هدف از بزرگداشت هفته نیروی انتظامی در استان را انعکاس عملکرد سالانه و تلاش مضاعف در برقراری نظم و انضباط عمومی و مبارزه با جرایم دانست و گفت: اقتدار پلیس به معنای متوسل شدن به زور و اجبار نیست، بلکه زمانی اقتدار پلیس ثابت می‌شود که نزد مردم محبوب و معتمد باشد.

انصاری تصریح کرد: نوع و میزان مشارکت مردم یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی نیروی انتظامی محسوب می‌شود که ارکان اصلی امنیت در جامعه را شکل می‌دهند.

وی افزود: "پلیس برای امنیت، امنیت برای همه " به عنوان شعار نیروی انتظامی در سال جاری انتخاب شده است.

فرمانده انتظامی استان توسعه سرمایه اجتماعی را از ضرورت‌های اولیه برای ایجاد امنیت و اقتدار یک جامعه دانست و یادآور شد: پلیس با کمک و مشارکت ائمه جمعه و جماعات، سران طوایف، معتمدین و ریش سفیدان سایر دستگاه‌های دولتی، غیردولتی، سازمان‌های مردم نهاد و اقشار اجتماعی و با جذب حداکثری سرمایه اجتماعی یعنی محور قرار دادن مردم، قانون و همچنین بهره‌مندی از دانش و فناوری‌های جدید الکترونیکی، برای افزایش سرمایه‌های اجتماعی خود تلاش می‌کند.

انصاری خاطرنشان کرد: خوشبختانه استان کهگیلویه وبویراحمد یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است که این مهم با تلاش ماموران نیروی انتظامی و تعامل ارزنده مردم با پلیس حاصل شده است.



وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران همواره مردم پلیس را در کنار خود می‌بینند، گفت: اقدامات شایسته پلیس در برقراری امنیت و مبارزه با جرایم، نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته است که افزایش تعامل مردم با نیروی انتظامی و اعتماد به ناجا مهم‌ترین نتایج این مهم به شمار می‌رود.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تاکید بر اینکه کارکنان نیروی انتظامی در ارتقای امنیت اجتماعی و ایجاد امنیت و آرامش برای شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند، گفت: ماموران ناجا شبانه‌روز برای تامین امنیت شهروندان کوشیده و در این راه جان خود را نیز به خطر انداخته‌اند.