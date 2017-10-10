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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

رونمایی از پوستر خارجی فیلم «زندگی بدون زندگی»

رونمایی از پوستر خارجی فیلم «زندگی بدون زندگی»

پوستر خارجی فیلم «زندگی بدون زندگی» به کارگردانی کاوه معین فر با طراحی بنفشه جهانگیری در آستانه نمایش در جشنواره فیلم توکیو رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم سینمایی «زندگی بدون زندگی» به کارگردانی کاوه معین فر و تهیه‌کنندگی جعفر محمدی که در اولین حضور جهانی خود به بخش مسابقه «آینده آسیا» سی امین جشنواره جهانی توکیو ژاپن راه یافته است، رونمایی شد.

سی امین جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو از تاریخ ۲۵ اکتبر تا سوم نوامبر در پایتخت ژاپن برگزار می‌شود و عوامل این فیلم در توکیو حاضر خواهند شد. سایت جشنواره توکیو در معرفی «زندگی بدون زندگی» آن را فیلمی افسونگر خوانده است.

عباس عطایی، امیر وزّان و مرجان صادقی بازیگران اصلی این فیلم هستند که در خلاصه داستان آن آمده است: ساتیار مدرس موسیقی است و پدرش به سرطان مبتلا شده و در میانه مرگ و موسیقی این زندگی است که جریان می یابد.

کد مطلب 4109734

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