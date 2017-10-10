دلار روز خود را با افزایش قیمت آغاز کرد/کاهش ۷هزار تومانی سکه

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز گذشته معاملات را آغاز کرده و در ساعت ابتدایی معاملات، قیمت با هفت تومان افزایش به ۴۰۴۸ تومان رسیده است. در عین حال، هر یورو ۴۸۳۳ تومان، پوند ۵۳۸۳ تومان، درهم امارات ۱۱۲۲ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۷ تومان است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هفت هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۷۷ هزار تومان، نیم سکه ۶۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۳۹۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۵ هزار تومان است.

در عین حال، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۷ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۵ هزار و ۳۶۰ تومان است.