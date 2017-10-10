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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶

در بازار آزاد تهران؛

دلار روز خود را با افزایش قیمت آغاز کرد/کاهش ۷هزار تومانی سکه

دلار روز خود را با افزایش قیمت آغاز کرد/کاهش ۷هزار تومانی سکه

در آغاز معاملات امروز بازار آزاد تهران، دلار روز خود را با افزایش ۷ تومانی آغاز کرد و اکنون قیمت به ۴۰۴۸ تومان رسیده است. همچنین قیمت سکه طرح جدید نیز هفت هزار تومان کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز گذشته معاملات را آغاز کرده و در ساعت ابتدایی معاملات، قیمت با هفت تومان افزایش به ۴۰۴۸ تومان رسیده است. در عین حال، هر یورو ۴۸۳۳ تومان، پوند ۵۳۸۳ تومان، درهم امارات ۱۱۲۲ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۷ تومان است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار  آزادی طرح جدید با هفت هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۷۷ هزار تومان، نیم سکه ۶۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۳۹۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۵ هزار تومان است.

در عین حال، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۷ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۵ هزار و ۳۶۰ تومان است.

کد مطلب 4109738

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