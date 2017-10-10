ناامنی در مرزهای دریابانی مازندران شاهد نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هوشنگ حسینی صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته ناجا در سالن اجتماعات دریابانی برگزار شد، اظهار کرد: دریابانی تنها نهادی است که به عنوان متولی دریا با تشکیل دبیرخانه و تشکیل کارگروهی متشکل از مسئولان ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، اداره اطلاعات، محیط زیست، شیلات، منابع طبیعی و استانداری در جهت ایجاد امنیت دریا تلاش می کند.



وی با بیان اینکه در مدت ۶ سال فعالیت خود شاهد هیچ گونه موضوع ناامنی نبودیم، گفت: در ارتباط با بحث امنیت به گونه ای برنامه ریزی کردیم که در صورت هر گونه مشاهده ناامنی و مزاحمت بلافاصله موضوع بررسی می شود که خوشبختانه تا کنون هیچ گونه ناامنی مشاهده نشده است.

فرمانده دریابانی استان مازندران با بیان اینکه ۷۰ درصد از توان رزمی و نیروهای خود را در بحث طرح سالم سازی دریا به کارگیری کردیم، عنوان کرد: در بحث ساماندهی شناورها، بیش از دو هزار فروند شناور را ساماندهی کردیم که همه شناورها مجهز به قطب نما، سلامتی گواهینامه، داشتن چی پی اس هستند.



حسینی با اعلام اینکه امسال دو هزار و ۱۲۱ نفر از مرگ حتمی توسط پرسنل دریابانی و ناجیان غریق نجات یافتند،گفت: امسال با افزایش ۱۸ درصدی در نجات غریق و کاهش ۲۸ درصدی در تعداد غریق مواجه بودیم.



وی تصریح کرد: امسال ۳۴۲ فروند شناور دریایی توقیف شدند که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است.



فرمانده دریابانی مازندران خاطرنشان کرد: شناورهایی که رعایت شئونات اسلامی را ندارند یا از مولفه های تعریف شده یا مجوز دریا بهره مند نیستند با آنها برخورد و توقیف می شوند.



حسینی با اعلام اینکه در ارتباط با صید و صیادی غیرمجاز گفت: معاونت آبزیان و پرسنل دریابانی موظف شدند با هر گونه صید غیرقانونی برخورد کنند و با هر گونه برداشت صید بی رویه نیز برخورد قانونی می شود.