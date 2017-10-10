۱۴ گلوگاه برای رفع مشکلات حوزه بهره برداری توزیع برق شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صادقی صبح سه شنبه در آیین آغاز بکار ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری شرکت‌های توزیع نیروی برق غرب و شمال غرب کشور در ارومیه اظهارداشت: نشست امروز یک فرصت مناسب برای تعامل و هم اندیشی در زمینه انتقال تجارب به یکدیگر و شناسایی گلوگاه‌های اصلی برای حوزه بهره برداری است.

وی ادامه داد: حوزه بهره‌برداری ویژگی های خاصی چون پاسخگویی لحظه ای و رضایتمندی مشترک و در گرو عملکرد بهره بردار دارد و این عملکرد در مجموعه صنعت تاثیرگذاری شایانی دارد.

صادقی خاطر نشان کرد: حجم گسترده و وسیع عملیات توزیع و بهره برداری شرکت توزیع بصورت مویرگی در تمام مناطقی که در آن مشترک ان برق حضور دارند و به نوعی این خدمات در تمام کشور نصب شده است .

وی اضافه کرد: در زمینه نگهداری، بهره برداری، بروزرسانی و سرمایه گذاری نیازمند نگاهی متفاوت هستیم که در این راستا برگزاری چنین نشست هایی می تواند زمینه ساز انتقال تجارب و تجربیات به همدیگر باشد.

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت مادر تخصصی توانیر افزود: برای رسیدن به اهداف استراتژیک و بهبود عملکرد، ۱۴ حوزه با هدف برنامه ریزی و حل مشکلات شناسایی شده است.

صادقی خاطرنشان کرد: یکی از حوزه های مهم، عبور از سیستم های سنتی به سمت مدرن است که در این راستا نیاز به یک حرکت جهادی داریم.

وی با بیان اینکه تقویت و ارتقای اتوماسیون و حوزه مدیریت نیز از دیگر چالش هایی است که نیاز به برداشتن گام های جدی در این زمینه هستیم افزود:انضباط در فعالیت های پیمانکاری و توانمندی های نیروها در طول سالیان گذشته مورد توجه جدی قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت مادر تخصصی توانیر تصریح کرد: توسعه زیرساخت های راهبری شبکه و کنترل بر روی کلیدها نیز از دیگر موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

صادقی گفت: بهبود شفافیت و انضباط مالی و تقویت سرمایه گذاری برای رسیدن به منابع جدید مالی از دیگر حوزه هایی است که نیاز به بررسی های بیشتر دارد.

وی افزود: بهبود استحکام و بروزرسانی تجهیزات، تقویت نارت بر فرایندهای نظارت بر موضوع سرمایه گذاری و تقویت تعامل با سایر واحدها و بخش ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.