مطالعات آبی توسعه حرم امام حسین(ع) توسط دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، بالا بودن سطح آب زیرزمینی در محدوده طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) و آلودگی‌های موجود در آن می تواند اقدامات عمرانی و فرآیند توسعه را متاثر سازد.

از سویی فعالیت های عمرانی طرح توسعه نیز امکان بروز تغییرات در عمق آب زیرزمینی، وضعیت آلودگی‌ها و نحوه انتشار آنها را فراهم کرده و ممکن است آثار نامطلوب محیط‌ زیستی برجای گذاشته و باعث آثار سو بر روی اماکن مراکز زیارتی در محدوده شهر مقدس کربلا شود.

از این رو مطالعات علمی و عملی آب زیرزمینی در برنامه طرح‌ توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) به گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس سپرده شد.

مهمترین اهداف این مطالعه شامل تحلیل و تفسیر نتایج پایش میدانی کیفیت آب زیرزمینی، توسعه مدل کمی و کیفی آب زیرزمینی محدوده مورد مطالعه در شهر مقدس کربلا، بررسی تاثیرات طرح توسعه حرم مطهر روی تغییرات سطح آب زیرزمینی در نقاط مجاور محل پروژه (بویژه محل مرقد مطهر امام حسین(ع))، بررسی تأثیرات طرح توسعه بر روند حرکت آب زیرزمینی و انتقال آلودگی در محدوده مورد مطالعه و ارائه راهکارهایی بر اساس نتایج شبیه‌سازی ها برای مدیریت صحیح تغییرات محتمل در وضعیت آب زیرزمینی و حداقل نمودن تبعات محیط‌ زیستی است.

طرح توسعه ۳۸ هکتاری حرم مطهر امام حسین (ع) شامل چهار فاز است که با بهره ‌برداری از آنها فضای موجود به بیش از ۳۰ برابر افزایش می‌یابد.