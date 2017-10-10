به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید از مراکز درمانی و بهداشتی جنوب استان در مرکز خدمات جامع سلامت آبدان گفت: رضایت مردمی از خدمات ارایه شده در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سرمایه گرانسنگی است که باید حفظ شود.

وی افزود: تمامی کارهای صورت گرفته در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای ارایه خدمات باکیفیت به مردم است که خوشبختانه رضایتمندی خوبی از خدمات این مجموعه در سطح جامعه شاهد هستیم که این رضایت‌مندی سرمایه گرانسنگی است که باید حفظ شود.

کشمیری با تقدیر از فعالیت پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت آبدان افزود: فعال بودن تمامی واحدها موجود و شوق کار و خدمت به مردم در پرسنل مرکز آبدان و رضایت‌مندی مردم از این مجموعه مایه خوشحالی است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر اظهار کرد: احداث، بازسازی و بهسازی مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت در دولت تدبیر و امید مورد تأکید است و خوشبختانه در این دولت اقدامات خوبی در حوزه سلامت شهرستان دیر صورت گرفته است.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی دولت بازدهم و دوازدهم در حوزه سلامت شهرستان دیر گفت: اجرای عملیات ۱۸ پروژه عمرانی حوزه سلامت در شهرستان دیر اقدامی کم‌نظیر است که طی دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است.

کشمیری اضافه کرد: احداث و افتتاح پایگاه سلامت بردخون، خانه‌ بهداشت مغدان، خانه‌ بهداشت سرمستان، خانه‌ بهداشت شهنیا، خانه‌ بهداشت جبرانی، پایگاه اورژانس ۱۱۵ دیر، مرکز سلامت دهان و دندان دیر، مرکز خدمات جامع سلامت بردستان، بیمارستان امام هادی (ع) دیر، بهسازی مراکز خدمات جامع سلامت آبدان، بردستان و حضرت مهدی (عج) دیر ازجمله اقداماتی است که در دولت دکتر روحانی انجام‌شده است.

وی ادامه داد: ساختمان شبکه بهداشت و درمان، خانه بهداشت آبکش، خانه بهداشت لمبدان پایینی، پایگاه فوریت‌های پزشکی آبدان، پایگاه فوریت‌های پزشکی بردخون و پایگاه فوریت‌های پزشکی دوراهک نیز ازجمله پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت شهرستان دیر است که امسال عملیات اجرایی آن آغاز و یا در شرف آن است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مرکز خدمات جامع سلامت کاکی نیز بازدید کرد و از نزدیک روند ارایه خدمت به مردم را در این مرکز مورد بررسی قرار داد.