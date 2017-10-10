افتتاح ۱۳۴ پروژه در نیروی انتظامی با ۱۹۲ میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد محمودزاده در مراسم افتتاح مجتمع خدمات انتظامی تجریش در سرکلانتری یکم فرمانده انتظامی تهران بزرگ، اظهارداشت: در بین ۱۲۴ پروژه افتتاحی امروز، پنج پروژه خانه سازمانی است که شامل ۸۹ واحد سازمانی در سراسر کشور است.

وی با اشاره به اینکه از جمله دیگر پروژه ها ۲۴ کلانتری، هشت پاسگاه در پلیس پیشگیری، ۱۶ پاسگاه و برجک مرزی، ۱۳ پروه پلیس راهور و ۱۳ نماز خانه و واحد فرهنگی است که امروز افتتاح می شود، افزود: در مهندسی مرزی یک هزار و ۱۷۶ کیلومتر را فرمانده مرزبانی ایجاد کرده است و ۷۲ کیلومتر مرمت و لایروبی کانال ها داشته و۱۹ برجک و ۴ گروهان مرزی و هشت پاسگاه مرزی احداث شد.

محمودزاده درباره مشکلات و کاستی های بودجه و تخصیص اعتبار برای فعالیت های عمرانی ناجا، گفت: مشکلات اعتباری در سال جاری و گذشته برای دولت بوده و میزان اعتبارات ما کم بوده اما از کل ۱۹۲ میلیبارد تومان ۸۱ میلیارد تومان از محل درآمدهای ناجا و ساماندهی به دست آمده و از ظرفیت خیرین امنیت ساز ۲۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و از ظرفیت منابع و اماکن ۳۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون جذب شده است.

وی افزود: در زمینه املاک و اراضی و اخذ اسناد اقدامات خوبی انجام شده است و ۲۹۷ فقره سند برای ۹۴ نقطه را گرفتیم و اختلاف ملکی ۱۷ فقره حل شده و ۱۰۳ فقره املاک تهاتری حل شد. ۹۶۰۰ متر مربع زیر بنای مجتمع خدمات انتظامی است و ۲۰ میلیارد ریال برای ساخت این مجتمع هزینه شده.