به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی در مراسم افتتاح ۳۵ مرکز مانیتورینگ در سطح استانهای کشور اظهار داشت: موضوع ترافیک، دغدغه ماست و هر شخصی که پای خود را از خانه بیرون میگذارد، یا مسافر است و یا راننده؛ حتی شخصی که در خانه نشسته است دغدغه ترافیک و حوادث رانندگی را دارد.
وی با اشاره به لزوم استفاده از روشهای نوین برای کنترل جادههای کشور گفت: در سال ۵۸ در کشور دو میلیون خودرو وجود داشت، در حالی که در سال ۸۵ و طی ۲۲ سال تعداد خودروها در کشور چهار میلیون افزایش پیدا کرد؛ اما از سال ۸۵ تا سال ۹۶، تعداد خودروها به ۱۹ میلیون افزایش یافت.
جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: با توجه به رشد شتابان حمل و نقل، نمیتوانیم بدون استفاده از سیستمهای جدید، ترافیک را کنترل کنیم؛ به همین دلیل از چندین سال قبل، کار تجهیز معابر به سیستمهای نوین کنترل ترافیک آغاز شده است. به طور مثال در سال گذشته بیش از ۶۰ میلیون نفر با سامانه (rahvar۱۲۰) تماس گرفتهاند و موفق به کسب اطلاعات آنلاین ترافیکی شدهاند.
مؤمنی افزود: کار تجهیز و استفاده از امکانات نوین با تعامل و همکاری دیگر دستگاهها ادامه دارد؛ قطعاً پلیس به تنهایی نمیتواند ترافیک را کنترل کند و تنها بخشی از امکانات در اختیار پلیس است.
وی تصریح کرد: در ابتدا در استان تهران به صورت متمرکز نصب دوربینهای ثبت تخلف انجام شد، اما امروز با افتتاح ۱۳ مرکز مانیتورینگ، این کار بین تمام استانها تقسیم شده تا دقت، سرعت و صحت در کار ایجاد شود.
جانشین فرمانده ناجا گفت: ثبت تخلف به صورت هوشمند به مردم آرامش و اطمینان میدهد و آنها در صورت داشتن هر نوع شکایتی میتوانند با استفاده از این دوربینها، تخلفات خود را مشاهده کنند.
مؤمنی اعلام کرد: کشته شدن حتی یک نفر در حوادث رانندگی زیاد است، با برقراری تعامل با سایر دستگاهها توانستیم ۲۸ هزار کشته در تصادفات را در سال ۸۴ به ۱۶ هزار نفر در سال ۹۵ برسانیم؛ این در حالی است که تعداد خودروها از هفت میلیون به ۱۹ میلیون افزایش پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: نیازمند توسعه امداد و نجات در جادهها هستیم. بیش از ۹۰ درصد از رفت و آمدها و حمل بار در کشور ما به صورت جادهای انجام میشود و کمتر از ۱۰ درصد سفرها ریلی، هوایی و دریایی ثبت شده است. کشور ما بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر وسعت داد و معادل ۲۰ کشور اروپایی است؛ به همین دلیل نمیتوانیم خود را با دیگر کشورها مقایسه کنیم.
جانشین فرمانده ناجا تصریح کرد: نصب دوربینهای ثبت تخلف میتواند کمک زیادی به کاهش تخلفات جادهای داشته باشد، ۵۰ درصد تلفات رانندگی سر صحنه و ۵۰ درصد در مسیر بیمارستان رخ میدهد؛ این نشان میدهد نیازمند توسعه امداد و نجات و افزایش استحکام ایمنی به ویژه در خودروها هستیم.
وی با اشاره به کمک قابل توجه همیاران پلیس در برقراری نظم و انضباط ترافیکی در جادههای درون شهری و برون شهری نیز گفت: با آموزش به همیاران پلیس، انتظار داریم در آینده شهروندان قانونمندتری تربیت کنیم.
مؤمنی همچنین درباره دو حادثه بیاحترامی به مأموران نیروی راهور خاطرنشان کرد: متأسفانه این حوادث تخلف هستند و از طریق مراجع قضایی پیگیری میشوند. در حال حاضر این دو پرونده با جدیت از سوی معاونت حقوقی و قضایی پلیس در دست بررسی و پیگیری است و نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
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