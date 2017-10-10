برخورد قاطع با هنجارشکنان در دستور کار پلیس پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی علیزاده، در دیدار حجت‌ الاسلام والمسلمین روح‌الله باقری، امام جمعه پیشوا، طی سخنانی اظهار داشت: نیروی انتظامی با عملکرد مثبت، سعی در افزایش رضایت مردمی داشته است.

وی گفت: نیروی انتظامی همیشه در صحنه حاضر بوده و رفتار مناسب با مراجعه کنندگان و رعایت حقوق شهروندی و برخورد قاطع با هنجار شکنان اولویت های اصلی کاری در نیروی انتظامی شهرستان پیشوا است.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا در ادامه گفت: مسئولین نیروی انتظامی بدون توقف و در همه صحنه ها و مناسبت ها حضور پررنگ داشته اند و رفتار مناسبی که پرسنل این نیرو با مردم و مراجعین دارند بسیار زیبنده است.

وی افزود: پلیس برخورد قاطع و قدرتمند با هنجارشکنان و بی قانونی ها دارد و در این مسیر لحظه ای تردید نخواهد کرد.

امام جمعه پیشوا نیز در این دیدار اظهار داشت: تعامل و همکاری مردم با این عزیزان خدوم و زحمتکش گام موثر و مهمی است که می توان در حفظ این نظم و آرامش و امنیت برداشته شود و لذا توصیه ما به همه مردم این است که نهایت تلاش خود را جهت همکاری و همیاری با پلیس داشته باشند.