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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا مطرح کرد؛

برخورد قاطع با هنجارشکنان در دستور کار پلیس پیشوا

برخورد قاطع با هنجارشکنان در دستور کار پلیس پیشوا

پیشوا- فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا از برخورد قاطع با هنجارشکنان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی علیزاده، در دیدار حجت‌ الاسلام والمسلمین روح‌الله باقری، امام جمعه پیشوا، طی سخنانی اظهار داشت: نیروی انتظامی با عملکرد مثبت، سعی در افزایش رضایت مردمی داشته است.

وی گفت: نیروی انتظامی همیشه در صحنه حاضر بوده و رفتار مناسب با مراجعه کنندگان و رعایت حقوق شهروندی و برخورد قاطع با هنجار شکنان اولویت های اصلی کاری در نیروی انتظامی شهرستان پیشوا است.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا در ادامه گفت: مسئولین نیروی انتظامی بدون توقف و در همه صحنه ها و مناسبت ها حضور پررنگ داشته اند و رفتار مناسبی که پرسنل این نیرو با مردم و مراجعین دارند بسیار زیبنده است.

وی افزود: پلیس برخورد قاطع و قدرتمند با هنجارشکنان و بی قانونی ها دارد و در این مسیر لحظه ای تردید نخواهد کرد.

امام جمعه پیشوا نیز در این دیدار اظهار داشت: تعامل و همکاری مردم با این عزیزان خدوم و زحمتکش گام موثر و مهمی است که می توان در حفظ این نظم و آرامش و امنیت برداشته شود و لذا توصیه ما به همه مردم این است که نهایت تلاش خود را جهت همکاری و همیاری با پلیس داشته باشند.

کد مطلب 4110028

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