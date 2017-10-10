۱۵ هزار نفر در تکمیل ظرفیت دکتری انتخاب رشته کردند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به مجوزهای جدید برای برخی از رشته ها و ظرفیت های مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶، بیش ۴۰ کدرشته به مجموعه ظرفیت ها این مرحله اضافه شد.
وی افزود: داوطلبان برای ثبت نام و انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ تا روز شنبه ۲۲ مهرماه فرصت دارند، ۱۵ کدرشته محل را انتخاب کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: داوطلبانی که تاکنون نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند می توانند فرم انتخاب رشته خود را با توجه به رشته ها و ظرفیت های جدید ویرایش کنند.
توکلی گفت: داوطلبانی که در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمهمتمرکز) سال ۱۳۹۶ ثبت نام و شرکت کرده اند و با توجه به کارنامه آزمون دارای نمره کل مثبت هستند، می توانند، براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون (شماره یک) و دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (شماره ۲) آزمون مذکور و همچنین اطلاعیههای سازمان سنجش نسبت انتخاب رشته اقدام کنند.
وی اظهار داشت: تاکنون ۱۵ هزار و ۶۳۴ داوطلب آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۶ نسبت به انتخاب کد رشته های خود در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کرده اند.
مشاور عالی سازمان سنجش افزود: آن دسته از داوطلبانی که قبلاً در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری «Ph.D» سال ۱۳۹۶ قرار گرفته و به عنوان پذیرفته شده اعلام شده اند مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند، اما اگر در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته شوند قبولی قبلی آنان «کانلمیکن» تلقی شده و باید در کدرشته قبولی جدید ثبتنام کنند و ادامه تحصیل دهند.
توکلی گفت: گزینش نهایی در هر یک از کدرشتههای تحصیلی اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه های راهنمای شرکت در آزمون و انتخاب رشتههای تحصیلی (شماره ۱ و ۲) و اطلاعیههای قبلی آزمون مذکور انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: نتایج معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از کدرشته محلهای مندرج در این اطلاعیه در تاریخ دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶ از طریق سایت اینترنتی این سازمان برای انجام مراحل مصاحبه دانشگاهها اعلام خواهد شد.
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