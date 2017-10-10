آغاز تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ از ۲۴ مهر

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص ظرفیت های جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کد رشته محل های تحصیلی آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۶ روز شنبه ۲۲ مهرماه بر روی سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند باتوجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۶ و مندرجات اطلاعیه مذکور نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

توکلی اظهار داشت: مهلت ثبت نام برای تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۶ از دوشنبه ۲۴ مهرماه آغاز می شود و داوطلبان تا روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه فرصت دارند نسبت به انتخاب کدرشته محل های مورد علاقه خود در مرحله تکمیل ظرفیت این آزمون اقدام کنند.