به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، ضوابط و شاخصهای انتخاب غرفههای برتر و فعال نمایشگاه امسال با محوریت «نظامنامه» منتشرشده و تایید شده از سوی رسانههای حاضر در نمایشگاه، منتشر شد که بر این اساس علاوه بر انتخاب و معرفی غرفه برتر در هر گروه، از ۱۰ درصد غرفههای فعال هرگروه بر اساس امتیاز کسب شده، تقدیر ویژه خواهد شد.
بر اساس اعلام شورای سیاستگذاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، رای مستقیم و الکترونیکی متصدیان غرفههای حاضر در نمایشگاه، به عنوان شاخص جدید انتخاب، دو روز قبل از اختتامیه اخذ میشود به این صورت که مدیر غرفه یا نماینده رسمی رسانه که اطلاعات وی در سامانه ثبت نام وجود داشته باشد می تواند ۳ غرفه برتر در گروه خود را انتخاب و اعلام کند.
بنابراین گزارش، شیوهنامه زیر به تصویب شورای سیاستگذاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات رسیده است:
۱) در روز پایانی نمایشگاه و در هر یک از ۹ گروه زیر، یک غرفه به عنوان غرفه برتر (مشروط به کسب حداقل ۵۰ امتیاز) توسط هیأت انتخاب معرفی میشود: روزنامهها، مؤسسات مطبوعاتی، دین و اندیشه، تخصصی - اختصاصی، سیاسی - اقتصادی، خانواده، فرهنگی - هنری، رسانههای محلّی و خبرگزاریها
در سایر بخشها به دلیل پایین بودن نسبی تعداد غرفهها، انتخاب، صورت نمیگیرد.
۲) شاخصهای انتخاب غرفه برتر به شرح زیر است:
توضیح: با توجه به همراهی مناسب رسانهها در رعایت نظامنامه، عدم رعایت بندهای مختلف نظام نامه نمایشگاه و همچنین دریافت تذکر از سوی کمیته نظارت و حراست نمایشگاه، به عنوان امتیاز منفی در جدول زیر محاسبه خواهد شد.
۳) ارزیابی شاخصها توسط هیأت هشت نفره انتخاب به شرح زیر انجام میشود: قائم مقام نمایشگاه، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، مدیرکل مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه و نمایندگان: انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی استان تهران، انجمن صنفی مدیران نشریات ایران، انجمن صنفی مدیران رسانه، انجمن صنفی نشریات تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی کشور و شورای مرکزی خانههای مطبوعات کشور
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