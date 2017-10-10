دغدغه ما در بحث فضای مجازی هنجارشکنی و شیوع مطالب نادرست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با هیات رسانهای آفریقای جنوبی بر توسعه روابط دو کشور از طریق دیپلماسی فرهنگی تاکید کرد.
انتظامی با بیان اینکه رسانهها در ایران علاقمند به گسترش روابط با رسانههای دیگر کشورها هستند، توسعه دیپلماسی فرهنگی - رسانه ای را از سیاستهای اصلی دولت دانست و تصریح کرد: ما به عنوان دولت از این رویه استقبال میکنیم چراکه اگر رسانهها با همدیگر مرتبط شوند جلوه ای از دیپلماسی فرهنگی شکل میگیرد که در سایه آن روابط بین ملتها و کشورها به نحو مطلوبی گسترش مییابد.
معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به اینکه در دیپلماسی سنتی تنها بر روابط میان دولتها تاکید شده است، افزود: در دیپلماسی رسانهای و فرهنگی بر روابط بین ملتها و توسعه و تدوام تعاملات بین مردم کشورها با استفاده از چهرههای شناخته شده هر کشور مانند روزنامه نگاران، سینماگران، نویسندگان و... تاکید میشود.
وی در پاسخ به پرسش سردبیر مجله «اکیومن» به تشریح بیشتر نقش دیپلماسی رسانه ای در تحکیم روابط میان ملتها پرداخت و با تاکید براینکه شرایط امروز جامعه جهانی به گونهای است که ملتها نقش آفرینی بیشتری در مناسبات متعدد میان کشورها دارند، تشریح کرد: در دیپلماسی سنتی رقابت بین منافع حاکم است در حالیکه در دیپلماسی فرهنگی ما میتوانیم از طریق توسعه روابط اصحاب فرهنگ به بیان اشتراکات ملتها پرداخته و به صلح جهانی و پایدار کمک کنیم.
انتظامی در همین زمینه اضافه کرد: رسانهها میتوانند بهترین پاسخ را به ادعاهای اخیر دولتمردان آمریکایی بدهند؛ حضور رسانههای مختلف در ایران و انعکاس واقعیات امروز ایران، ثابت خواهد کرد که ادعاهای دولتمردان امریکا خالی از واقعیت است؛ ۴ سال قبل آمریکا قصد داشت، جهان را علیه ایران متحد کند و حالا در موضوع برجام، همه علیه امریکا متحد شدهاند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نگاه دولت به شبکههای اجتماعی در ایران، تصریح کرد: سیاست دولت استفاده از همه ظرفیتهایی است که در فضای مجازی وجود دارد و مورد اقبال مردم است که البته دغدغه مسئولان و روزنامهنگاران ما «هنجارشکنی و شیوع مطالب نادرست» در این فضاست که باید با قانونگذاری آن را رفع کنیم.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با استقبال از پیشنهاد انعقاد تفاهم نامههای رسانهای و خواهرخواندگی میان رسانههای دو کشور از تاسیس دفاتر رسانههای خارجی در ایران حمایت کرد.
وی همچنین در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند صدور مجوز و فعالیت رسانهها در ایران، به نحوه فعالیت رسانههای کشور در چارچوب قانون مطبوعات و همچنین رسیدگی به تخلفات احتمالی آنها نیز اشاره کرد.
«وضعیت خبرگزاریهای فعال در ایران، فعالیت شبکههای اجتماعی در ایران، تعداد و چگونگی فعالیت رسانههای برخط در ایران، دعوت از روزنامهنگاران ایران برای برگزاری تورهای آموزشی» از جمله موارد مطرح شده توسط هیات رسانهای کشور آفریقای جنوبی بود که علاوه بر طرح سوالاتی در خصوص وضعیت مطبوعات و رسانهها در ایران، در این دیدار عنوان شد.
آقایان «کریستوفر ویلیام پیتر گیبونز، سردبیر مجله آکیومن، متیو پاول ساویدس، معاون هفته نامه ساندی تایمز، مجاهد سیف الدین، عکاس خبرگزاری MENA، لوک فلتهام، مسئول خبر روزنامه اینترنتی میل اند گاردین، دیر ژاک نلز، عکاس روزنامه سیتی زن و خانم سجیدا فرانسیس، دبیر روزنامه The Young Independents» اعضای هیئت رسانهای آفریقای جنوبی در این دیدار بودند.
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