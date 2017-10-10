به گزارش خبرنگار مهر ، سردار اسکندر مومنی در حاشیه افتتاح ۳۵ مرکز مانیتورینگ در سطح استان‌های کشور و سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: سامانه های جدید، امروز با همکاری بسیار خوب پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان راهداری راه اندازی شد.

وی ادامه داد: در ابتدای استفاده از سامانه های هوشمند ثبت تخلف به علت کم بودن تعداد این دوربین ها، تخلفات به صورت متمرکز در یک مرکز انجام و پس از ثبت، ارسال می شد اما با توجه به گسترش و توسعه حمل و نقل و نیز همکاری خوب پلیس راهور و راهداری تعداد دوربین های مزبور افزایش یافته و بایستی در آینده نیز افزایش پیدا کند.

وی افزود: با افتتاح مرکز مانیتورینگ و سامانه های ثبت تخلفات در تمام استان های کشور، ثبت، ابلاغ و اعمال قانون توسط پلیس راهور همان استان انجام می شود، البته به کارگیری سامانه های مزبور نیز در شهرستان ها در دستور کار است.

جانشین فرمانده ناجا گفت: افتتاح سامانه های مزبور در کل کشور علاوه بر تسهیل در عبور و مرور موجب ایجاد بازدارندگی از تخلفات نیز می شود که نتیجه آن کاهش تصادفات و تخلفات است.

سردار مومنی خاطر نشان کرد: ممکن است برخی از بسترها و قطعات این سامانه خارجی باشد اما سخت افزار و نرم افزار آن تقریبا بومی است که با همکاری سازمان راهداری نصب شده است؛ سامانه های نسل جدید، ظرفیت ها و قابلیت آن بیشتر است به گونه ای که سرعت متوسط و حتی فاصله طولی دو خودرو نیز قابل سنجش و اندازه گیری است.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: کاهش کشته های سوانح رانندگی از ۲۸ هزار نفر به کمتر از ۱۶ هزار نفر در حالی که خودرو از ۷ میلیون به ۱۹ میلیون نفر افزایش یافته، محصول کار جمعی، ارتقاء رفتار ترافیکی رانندگان و رعایت قوانین و مقررات؛ بهبود و ایمنی جاده ها و رفع نقاط حادثه خیز و... بوده که در کاهش سوانح و تلفات ناشی از آن نیز موثر بوده است ؛ برای کاهش سوانح رانندگی باید همه تلاش کنیم .

جانشین فرمانده ناجا در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تصور رانندگان مبنی بر عدم ثبت سرعت غیرمجاز و نیز رعایت فاصله طولی توسط دوربین های ثبت تخلف، گفت: برخی از رانندگان تصور می کنند هنگام عبور از دوربین می توانند سرعت خود را کم یا زیاد کنند در حالی که این گونه نیست و دوربین های مزبور ، سرعت متوسط را محاسبه می کنند زیرا فاصله دو دوربین ثابت است.

وی درباره پیگیری پرونده اهانت به مأموران پلیس راهور حین انجام وظیفه، گفت: متأسفانه هرچند این موارد کم بوده اما بسیار تلخ است و اکثر قریب به اتفاق شهروندان در این رابطه ضمن ابراز همدردی با پلیس همکاری کردند.

سردار مومنی اعلام کرد: پلیس از طریق مراجع قانونی پیگیر این پرونده هاست؛ پرونده مزبور تشکیل و در دستگاه قضائی در حال جریان است؛در این گونه موارد حتی یک مورد آن نیز زیاد است و پلیس حتماً این موارد را پیگیری خواهد کرد.