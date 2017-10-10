به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری در مراسم افتتاح ۳۵ مرکز مانیتورینگ در سراسر استانهای کشور اظهار کرد: یکی از رویکردهای پلیس بهرهگیری از فناوریهای نوین است و از سالهای گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که با همکاریهای انجام شده امکان رصد، پایش و رفتار رانندگان با استفاده از نرمافزارهای پیشرفته ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: در دو سال گذشته، سقف تخلفات در معابر برونشهری به صورت متمرکز در تهران رصد و کنترل میشد ولی با توجه به افزایش دوربینهای جادهای امکان کنترل متمرکز همه نقاط مشکل بود.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اضافه کرد: امروز این زمینه فراهم شده است که ۳۵ قرارگاه پلیسراههای کشور مجهز به مانیتورینگ بشوند تا دوربینها سطح تخلف را ارزیابی کنند.
سردار مهری سرعت در کار را از ویژگیهای سامانه جدید دانست و گفت: اگر کسی تخلفی انجام دهد به صورت استانی پایش میشود و این مساله باعث افزایش سرعت و همچنین کاهش تعداد تخلفات میشود. برآورد ما این است که با اجرای این سامانه تخلفات ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند.
وی در مورد اجرای قانون عصای سفید گفت: یکی از پیگیریهای پلیس در سالهای گذشته حمایت از افرادی بود که از صندلی چرخدار استفاده میکنند و یا نابینا و کمبینا هستند و از عصای سفید استفاده میکنند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا افزود: کسانی که از صندلی چرخدار استفاده میکنند، عابر پیاده محسوب نمیشدند و همین مساله باعث خساراتی میشد. از همین رو نیاز بود که این کار را قانونی کنیم و با تصمیم هیات دولت، قانونی در این زمینه تصویب شد. بنابراین عصای سفید به معنای تابلوی ایست قلمداد میشود و اگر فردی نابینا یا کم بینا عصای سفید را به صورت افقی نشان دهد، راننده ملزم به توقف است تا آن فرد عبور کند.
سردار مهری درباره جریمه تخطی از این موضوع گفت: اگر راننده به این موضوع توجه نکند با او برخورد شدیدی خواهد شد و پیشنهاد دادیم جرایم سنگینی برای آن در نظر گرفته شود.
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