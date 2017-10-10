به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاهی از آثار متفاوت میرمولا ثریا با عنوان «صوف» که شامل نقاشی و طراحی با فرش معاصر ایرانی است جمعه ۲۱ مهرماه در گالری خاک افتتاح می شود.

این نخستین بار است که یک هنرمند، فرش را به مثابه بوم نقاشی در نظر گرفته و آثاری خلق کرده است که گرچه می توان آنها را دست‌بافته در نظر گرفت، اما در واقع این آثار برخوردی معاصر و هنری با فرش ایرانی است. از همین رو آثار را می توان نقاشی هایی در نظر گرفت که می توانند به دیوار آویزان شوند و یا به عنوان حجم روی زمین قرار بگیرند. تحولی که وی در فرش ایجاد کرده هم در طراحی و هم ترکیب بندی و برش فرش قابل مشاهده است.

در این نمایشگاه قریب به ۳۰ اثر بافته شده در ابعاد ۱۲۰ در ۱۶۰ تا ۲۰۰ در ۳۰۰ سانتیمتر وجود دارد و همچنین بالغ بر ۱۵ اثر طراحی به نمایش درمی‌آید.

در بخشی از استیتمنت نمایشگاه آمده است: در ابتدا اینچنین بوده است که دست‌بافت‌های عشایری و نقوش روی آن منعکس کننده نحوه زندگی، طبیعت پیرامون و آرزوهای آن روزهای بافنده بوده است. بعدها آنچنان می شود که شهرنشینی و تجارت، خیال کوچ نشین را آلوده می کند و خیال رهای هنرمند بافنده، اسیر کسب و صنعت شهری می شود. خیال سیال بافنده از دست می رود و تصورات و نیازهای اشراف نقشبند بافته ها می گردد. نقوش ساده، هندسی و ابتدایی از گیاهان و حیوانات که تجلی تعابیر فردی انسان کوچ نشین از پیرامونش بوده کم کم به نقوش پرگو، پیچیده، غیر واقع بدل می شود و دیگر هرگز آن رویکرد بی‌واسطه بافنده پدیدار نمی گردد. آنچه بعدها می بینیم البته صنعتی است والا که خیال سفارش دهنده را به شکوه و تمامیت اجرا می کند...

میرمولا ثریا متولد ۱۳۵۷ در رامسر است. وی کارشناسی ارشد خود را در رشته صنایع دستی از دانشگاه میراث فرهنگی تهران و کارشناسی ارشد طراحی فرش دست بافت را از دانشگاه آزاد اصفهان دریافت کرده است. وی تاکنون بیش از ۸ نمایشگاه انفرادی در آمریکا، لبنان، کویت، دبی، ایران برگزار کرده و در نمایشگاه های گروهی متعددی حضور داشته است.

افتتاحیه نمایشگاه «صوف» جمعه ۲۱ مهرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در گالری خاک واقع در خیابان شریعتی، دو راهی قلهک، خیابان بصیری، کوچه ژیلا، پلاک ۱ برگزار می شود.

این نمایشگاه تا ۸ آبان هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای عموم است. گالری خاک شنبه ها تعطیل است.