بودجه ۴۵۰ میلیون یورویی ایران برای کنترل بیماری های غیرواگیر

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و چهارمین نشست کمیته منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با حضور وزرای بهداشت و نمایندگانی از ۲۲ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد.

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در این نشست گفت: امنیت سلامت همچنان به عنوان یک چالش بزرگ برای مردم سراسر جهان به خصوص در منطقه ما باقی مانده است.

وزیر بهداشت با ادای احترام به تمامی کسانی که زندگی خود را در نتیجه افراط گرایی و تروریسم از دست دادند بویژه قربانیان بی گناه درگیری ها در سوریه، یمن و بحران اخیر مسلمانان روهینگیا در میانمار، از نسل کشی در میانمار ابراز تاسف کرد.

هاشمی با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۶ اقدامات برجسته ای برای بهبود امنیت سلامت در منطقه ما انجام داده است خواستار رویکرد منسجم تر این سازمان در کشورهای منطقه شد.

وزیر بهداشت با تشریح سیاست های بهداشتی دولت جمهوری اسلامی ایران با اولویت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای بیماران گفت: در این زمینه دولت یک استراتژی ۵ ساله تبیین کرده است.

هاشمی افزود: ایران معتقد است برنامه پوشش همگانی سلامت، سنگ بنای توسعه پایدار با نتیجه بردبرد برای تمامی کشورهای جهان است.

وزیر بهداشت کشورمان از دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی خواست اقداماتی برای ایجاد یک چارچوب منطقه ای و پیشبرد برنامه پوشش همگانی سلامت ایجاد کند.

هاشمی گفت: دولت ایران برنامه تحول بهداشت و درمان را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده که تا کنون این برنامه ۲ بار مورد ارزیابی و تایید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است.

وزیر بهداشت، گسترش خدمات بهداشتی و ارائه تسهیلات درمانی عادلانه، ایجاد برنامه پزشک خانواده، توانمندسازی شهروندان برای مراقبت در منزل را از برنامه های عمده دولت برشمرد و گفت: مجلس شورای اسلامی ایران با عملی ساختن آن در ۴ سال آینده موافقت کرده است.

وی افزود: با وجود منابع کم، سیستم بهداشتی ما یک سیستم فعال و مثال زدنی در سطح منطقه و جهان شناخته می شود.

هاشمی با بیان دستاوردهای دولت کشورمان در بخش بهداشت گفت: سازمان بهداشت جهانی برنامه ثبت احوال و آمار بهداشتی ایران را در سال ۲۰۱۷ بعنوان یک مدل جهانی معرفی کرده است. دولت ایران در تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی در سال ۲۰۱۷ پیشرفت های قابل توجهی به دست آورده است و در حال حاضر ۸۰ میلیون جمعیت ایران در ۳۱ استان این کشور تحت این برنامه قرار دارند.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت، ایران را به عنوان پیشروترین کشور برای شناسایی و کنترل بیماری های غیرواگیردار در جهان معرفی کرده است که نتایج آن در شهریور ١٣٩٧ در اجلاس سران کشورها در سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد. ایران در ۵ سال آینده در نظر دارد بودجه ای بالغ بر ۴۵۰ میلیون یورو در زمینه کنترل بیماری های غیرمسری هزینه کند. این طرح در ماه ژوئیه ۲۰۱۵ توسط رئیس سازمان جهانی بهداشت تایید شده و رئیس جمهوری ایران در ۲۲ فوریه ۲۰۱۶ دستور اجرای آن را صادر کرد.

وزیر بهداشت در پایان سخنرانی خود، گفت: اجرای ۵ اولویت سلامت عمومی کمیته مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، مستلزم تعهد پایدار و همکاری چندجانبه میان کشورهای عضو آن است. دولت ایران صمیمانه آرزومند است که گفتگوهای انجام شده در شصت و چهارمین نشست کمیته مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، راهکارهای عملی را برای یافتن راه حل نوین جهت اجرای طرح های مطرح شده و غلبه بر چالش های موجود در زمینه توسعه پایدار سلامت در منطقه ما باشد.