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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

۵ کشته و ۵ مجروح در تصادفات ۲۴ ساعت گذشته جاده‌های کشور

۵ کشته و ۵ مجروح در تصادفات ۲۴ ساعت گذشته جاده‌های کشور

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با تشریح نصادفات ۲۴ ساعت گذشته در جاده های کشور گفت: در این حادثه ۵ نفرکشته و ۵ تن دیگر مجروح شدند.

سر هنگ نادر رحمانی در گفتگ با خبرنگار مهر گفت:تصادف یک دستگاه سواری پژوپارس و وانت نیسان در استان خوزستان،منجر به کشته شدن ٤نفر و مجروح شدن ٢ نفر شد.

وی درباره این تصادف گفت:این تصادف در کیلومتر ٦٠ هفتگل باغملک و ساعت ١٦:٣٠ دوشنبه رخ داده است. به گزارش پلیس راه رامهرمز-اهواز علت تصادف تخطی راننده پژو از سرعت مطمئنه بوده است.

سرهنگ  رحمانی همچنین به واژگونی یک دستگاه سواری پژو ٤٠٥ در استان کرمان اشاره کرد و گفت: این تصادف در جاده کرمان و ساعت ٤٠ دقیقه بامداد سه شنبه اتفاق افتاده و یک نفر کشته و ٣ نفرمجروح به جای گذاشته است.علت تصادف، تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

کد مطلب 4110241

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