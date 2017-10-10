سر هنگ نادر رحمانی در گفتگ با خبرنگار مهر گفت:تصادف یک دستگاه سواری پژوپارس و وانت نیسان در استان خوزستان،منجر به کشته شدن ٤نفر و مجروح شدن ٢ نفر شد.

وی درباره این تصادف گفت:این تصادف در کیلومتر ٦٠ هفتگل باغملک و ساعت ١٦:٣٠ دوشنبه رخ داده است. به گزارش پلیس راه رامهرمز-اهواز علت تصادف تخطی راننده پژو از سرعت مطمئنه بوده است.

سرهنگ رحمانی همچنین به واژگونی یک دستگاه سواری پژو ٤٠٥ در استان کرمان اشاره کرد و گفت: این تصادف در جاده کرمان و ساعت ٤٠ دقیقه بامداد سه شنبه اتفاق افتاده و یک نفر کشته و ٣ نفرمجروح به جای گذاشته است.علت تصادف، تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.