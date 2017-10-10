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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۵

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور خبر داد؛

برداشت بیش از ۱۵۴هزار تن ذرت از سطح مزارع شهرستان نیشابور

برداشت بیش از ۱۵۴هزار تن ذرت از سطح مزارع شهرستان نیشابور

نیشابور- مدیر جهاد کشاورزی نیشابور از برداشت ۱۵۴ هزار تن ذرت از سطح مزارع این شهرستان خبر داد. 

محمد علی فرهمند ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نزدیک شدن به پایان برداشت ذرت علوفه ای در نیشابور پیش بینی می شود بیش از ۱۵۴ هزار تن ذرت از سطح مزارع این شهرستان برداشت شود. 

وی افزود: نیشابور از نظر سطح زیرکشت ذرت علوفه ای رتبه اول خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است و سطح زیر کشت این محصول در این شهرستان طی سال جاری دو هزار و ۸۰۰ هکتار است که به طور میانگین ۵۵ تن ذرت در هکتار برداشت می شود. 

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور ادامه داد: خوشبختانه برخی کشاورزان نیشابوری توانسته اند با استفاده از روش های نوین آبیاری این میزان را به ۱۲۰ تن در هکتار افزایش دهند. در شهرستان نیشابور ذرت در اقلام زودرس، متوسط رس و دیررس کشت می شود که این محصول بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز به ثمر می رسد. 

وی با اشاره به اینکه ذرت علوفه ای محصولی است که مصرف آب زیادی می خواهد گفت: کشاورزان برای کشت این محصول از آبیاری تیپ استفاده کرده چرا که این شیوه آبیاری باعث می شود مصرف آب چهار برابر کاهش پیدا کند.

کد مطلب 4110351

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