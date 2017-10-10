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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۱۴

جنگنده های آل خلیفه دیوار صوتی را بر فراز بحرین شکستند

جنگنده های آل خلیفه دیوار صوتی را بر فراز بحرین شکستند

منابع بحرینی از شکستن دیوار صوتی از سوی جنگنده های آل خلیفه بر فراز غرب این جزیره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرینی، یکشنبه شب گذشته صدای انفجارهای متعدد در مناطق غربی بحرین شایعات بسیاری را در میان مردم ایجاد کرد و مردم در محله های مختلف علاوه بر شنیدن صدا انفجار موج حاصله، لرزش زمین و منازلشان را نیز گزارش دادند.

در پی آن پایگاه روزنامه الأیام به نقل از رئیس مرکز پلیس منطقه غربی اعلام کرد که صداهای شنیده شده در اثر انفجار کپسولهای گاز بوده است. همچنین سه تن از جوانان منطقه شهرکان نیز به اتهام اقدام به انفجار این کپسولها بازداشت شدند.

اما امروز همین روزنامه و با گذشت دو روز از این حادثه به نقل از وزارت دفاع بحرین اعلام کردند که صوت و موج انفجارها بر اثر پرواز آموزشی جنگنده های سلطنتی بحرین بوده است که یکی از آنها با افزایش سرعت دیوار صوتی را شکسته و صداهای انفجار متعددی را در این منطقه ایجاد نموده است. در پی این خبر جوانان توقیف شده نیز آزاد شدند.

کد مطلب 4110399

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