پرداخت ۱۸۰ میلیارد اعتبار متروی کرج پس از حل مشکلات پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر حاجی محمدی در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور به استان البرز که عصر سهشنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه امشب اعتباری بالغبر ۴ هزار میلیارد تومان برای پروژههای آب، راه و کشاورزی پرداخت میشود، اظهار کرد: هر پروژهای که سریعتر به بهرهبرداری برسد در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه در سفر سال گذشته ریاست جمهوری به البرز ۹۹۴ میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شد که ۳۱۱ میلیارد تومان از مجموع این اعتبار در سال ۹۵ پرداخت شد، افزود: تاکنون در مجموع ۳۷۷ میلیارد تومان اعتبار در قالب اسناد خزانه، اوراق مشارکت و نقدی به البرز پرداختشده که ۳۷.۳ درصد از اعتبارات مصوب را دربرمی گیرد.
مشاور رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور تصریح کرد: این اعتبار غیر از اعتباری است که برای خط سوم و چهارم قطار تهران به البرز در نظر گرفتهشده است، ظرفیت امروز و هفتههای آینده اعتبارات دیگری نیز پرداخت میشود.
وی با اشاره به وجود سه پروژه مهم در البرز اعم از پروژه ادامه بزرگراه همت، گفت: امروز جلسهای در کارگاه این پروژه برگزار و بنا شد ظرف یک ماه آینده مشکل نقدی بابت تملک اراضی با صرف اعتباری بالغبر ۲۵ میلیارد تومان برطرف شود.
حاجی محمدی با اعلام اینکه بنا شد مبلغی بهصورت اسناد خزانه یکساله در اختیار پیمانکار قرار گیرد، ادامه داد: با تحقق این مهم یک باند از پروژه ادامه بزرگراه همت در البرز اواخر سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۵۵ میلیارد تومان اعتبار به شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران پرداختشده است، تصریح کرد: امسال نیز رقمی بالغبر ۲۰۰ میلیارد تومان به این مجموعه تخصیص داده میشود.
حاجی محمدی در خصوص پروژه قطار شهری کرج، اعلام کرد: سازمان برنامهوبودجه ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تقبل کرده است.
وی به مشکلات داخلی موجود در این پروژه اشاره کرد و یادآور شد: تنها بعد از اتمام مشکلات یادشده اعتبار مذکور پرداخت میشود.
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