اعلام آمادگی رئیس جمهوری اسبق آمریکا برای مذاکره با پیونگ یانگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز ویک، «جیمی کارتر»، رئیس جمهوری اسبق آمریکا خواستار مذاکرات صلح با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی شد.

یک استاد دانشگاه جورجیا که از نزدیک با کارتر در ارتباط است می گوید وی به دنبال ایفای نقش مجدد و سازنده خود در رابطه با کره شمالی است.

گفتنی است کارتر پیشتر در سال ۱۹۹۴ و در دوران ریاست جمهوری «بیل کلینتون» در آمریکا با بالا گرفتن تنش ها میان پیونگ یانگ و واشنگتن بر سر فعالیتهای هسته ای کره شمالی، به کره شمالی سفر کرده و توانست «کیم ایل سانگ» رهبر فقید کره شمالی و پدر کیم جونگ اون را راضی به توقف فعالیتهای هسته ای این کشور کند.

در پی انجام این وساطت تنش های آمریکا و کره شمالی به حداقل رسید.

اما با روی کار آمدن کیم جونگ اون، کره شمالی اقدام به از سرگیری فعالیت های هسته ای خود نمود و همین مساله منجر به شدت گرفتن تنش ها میان دو طرف شد.

اکنون، «پارک هان شیک» استاد دانشگاه جورجیا در آمریکا و از نزدیکان جیمی کارتر می گوید وی آمادگی خود را برای انجام وساطت دوباره میان کره شمالی و آمریکا اعلام کرده است.