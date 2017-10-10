ترامپ اواخر هفته راهبرد کلی آمریکا در قبال ایران را اعلام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اواخر هفته جاری «استراتژی کلی این کشور در قبال ایران» را اعلام خواهد کرد.

طبق اعلان کاخ سفید، تأیید یا عدم تأیید پایبندی ایران به برجام در این استراتژی گنجانده شده است.

«سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص تصمیم دولت آمریکا به تأیید یا عدم تأیید پایبندی ایران به برجام و استراتژی کلی تر این دولت در قبال ایران گفت: «او [ترامپ] این استراتژی را اواخر هفته جاری اعلام خواهد کرد».

وی در ادامه افزود: «رئیس جمهور پیرامون یک استراتژی کلی در قبال ایران تصمیم گیری کرده است و خواهان اطمینان یافتن از دستیابی به یک سیاست کلی جهت حل و فصل تمام مشکلات مربوط به ایران به عنوان بازیگری نامطلوب است!»