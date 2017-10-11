ساختار جدید شرکت ارتباطات زیرساخت تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساختار جدید شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به اسناد بالا دستی مانند سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه اصلاح نظام اداری، الزامات برنامه مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۸ قانون ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم و اندازه ساختار اداری تا پایان شهریور تدوین و پس از تایید در مجمع عمومی این شرکت، از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمان امور استخدامی ارائه شد.

ستار هاشمی مدیرکل تحول اداری شرکت ارتباطات زیرساخت دراین باره با اشاره به در نظر گرفتن تغییرات فناوری ، نیازمندی های حوزه مخابرات و ارتباطات، باز مهندسی الگوی کسب وکار شرکت و استفاده از مدل های مرجع در ساختار جدید، افزود: نیازهای مشتریان، تجربیات همکاران، مطالعات تطبیقی کشورهای پیشرو در حوزه ارتباطات، به صورت ویژه برای تدوین این ساختار مورد توجه قرار گرفته است .

وی تصریح کرد: طراحی ساختار باید بر اساس سرویس، خدمت و فرایند محور باشد تا تعارضات داخلی در وظایف و ماموریتها به حداقل برسد.

مدیرکل تحول اداری شرکت ارتباطات زیرساخت درباره ضرورت تجدیدنظر در ساختار شرکت گفت: با ورود به عرصه رقابت، باید خدمات را به صورت نیاز محور و نه عرضه محور ارائه کرد تا بخش های فنی بتوانند براساس تقاضاها، سرویس های مورد نظر را ارائه کنند.

به گفته هاشمی در طراحی ساختار جدید، ماموریت، وظایف و راهبردهای شرکت ارتباطات زیرساخت احصا و مدل های مرجع و تجارب موفق حوزه ارتباطات استخراج شد تا امکان پیاده سازی فناوری های نوین توانمند ساز در این شرکت فراهم شود.

مدیرکل تحول اداری شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر توجه به تغییر فناوری و نیازمندی برای تغییرات سازمانی در راستای چابکسازی و پاسخگویی به نیازهای نوظهور، افزود: در این مرحله تصویب ساختار کلان که شامل سطوح مدیرعامل، معاونین و سطح سوم سازمانی شامل دفتر و اداره کل می شود در دستور کار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفت و پس از آن، وارد مرحله ساختار تفصیلی خواهیم شد .