به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فتحی زاده در مراسم افتتاحیه آزمایشگاه ادله الکترونیکی جنایی که در مرکز تشخیص هویت ناجا، ضمن تبریک هفته ناجا اظهار داشت: مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا از نظر تخصص شاید باسابقه ترین و عمیق ترین عرصه تخصصی پلیس محسوب می شود .

وی افزود: آزمایشگاه ادله الکترونیکی جنایی یکی از خلاء های مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا بود که با تلاش همکاران خوب ما راه اندازی شد که این مرکز قابلیت و ظرفیت بالایی را به پلیس ایران اضافه کرد.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به اینکه نیروی انتظامی به دنبال منابع لازم برای تأمین و توسعه است تا بتوانیم روند رو به رشد این مراکز را شاهد باشیم، تصریح کرد: این مرکزقابلیت خوبی در پیشگیری و کشف جرایم دارد و با توجه به قوانین و مقررات موجود، نیاز به حمایت دولت دارد .

وی با بیان اینکه این آزمایشگاه یکی از نیازهای ضروری ناجا است، اظهار داشت: تجهیزات این مرکز به روز است به طوری که از بهترین نرم افزارها، بانک های کامل و جامع اطلاعاتی در آن استفاده می شود اما این عرصه، عرصه ای نیست که بتوان در آن توقف کرد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه هوشمندی یکی از انتظارات ما از نیروی انتظامی است ، گفت: دانش بنیانی، پژوهش محوری و کارآمدی از ویژگی های پلیس آینده است، یعنی پلیسی که از این ویژگی ها و قابلیت ها برخوردار نباشد نمی تواند از عهده مأموریت های خود به نحو مطلوب برآید.

سردار فتحی زاده، با اشاره به پیشرفت های عصر حاضر و برخورداری مجرمان به ابزار و تکنولوژی های روز، عنوان و خاطر نشان کرد: اگر پلیس از ظرفیت خوبی برخوردار نباشد از مسئولیت های و مأموریت های خود جا می ماند؛ حرفه ای ترین بخش پلیس ما مربوط به این حوزه می شود که این عزیزان مسئولیت آن را بر عهده دارند .

وی، هوشمندی، دانش بنیادی، پژوهش محوری و کارآمدی را از ویژگی های پلیس جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: ویژگی های مزبور در پلیس های مختلف به آن توجه شده و همچنین در شعار روزهای هفته ناجا نیز به این ویژگی ها اشاره شده است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت:مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی یکی از مراکز بسیار توانمند در زمینه های تخصصی ، پلیسی و جنایی است که خدمات ، امکانات و توانمندی های زیادی را به جامعه عرضه کرده است.

وی با بیان اینکه گره بسیاری از پرونده ها از طریق مرکز تشخیص هویت باز می شود، تصریح کرد: تخصص ، دانش، فناوری و ابزارهایی که در این مرکز وجود دارد به مسئولان و مراجع قضائی کمک می کند بتوانند دقیق تر و صحیح تر به پرونده ها رسیدگی و رأی لازم را صادر کنند.

سردار فتحی زاده با اشاره به اینکه حوزه پژوهش این مرکز یکی از بخش های مهم نیروی انتظامی است، گفت: خروجی پژوهش هایی که در ناجا از طریق عملیاتی و کاربردی تبدیل به محصول می شود، تحول بسیاری را در مأموریت های نیروی انتظامی ایجاد می کند؛ بنابراین همکاران ما باید کار را در این بخش جدی بگیرند و تلاش مضاعف داشته باشند.

وی افزود: این مرکز در راستای اهداف نظام می تواند مرجعی باشد که ظرفیت علمی کشور را به کارگیری کند که به نظر من به لحاظ قدمت، سابقه و اعتباری که پلیس آگاهی و تشخیص هویت دارد این کار به صورت مطلوب دنبال می شود.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: امیدواریم با داشتن برنامه مشخصی در این زمینه و سرمایه گذاری خاص همواره شاهد عرضه محصولات جدید از جانب کارشناسان و متخصصان خود در مجموع تشخیص هویت پلیس آگاهی باشیم تا بتوانیم خدمات زیادی به بخش های نیروی انتظامی و نظام ارائه دهیم؛ ضمن اینکه مرجعیت خود را همواره حفظ کنیم.

سردار فتحی زاده در پایان با اشاره به اینکه تشخیص هویت نماد تخصص و دانش محوری نیروی انتظامی است، گفت: ان شاء الله در این عرصه نه فقط به خاطر کشف جرم بلکه در عرصه های مختلف همچون امنیتی و مقابله با جریانات تروریستی نیز بتوانیم از این ابزار و امکانات بهره ببریم.